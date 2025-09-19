वाहतूक कोंडीत दोन वर्षाच्या चिमुरड्याचा मृत्यू
मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावर वाहतूक कोंडीत चिमुरड्याचा मृत्यू
नालासोपारा, ता. १९ ( बातमीदार) : मुंबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्गावर गुरुवारी (ता. १८) झालेल्या भीषण वाहतूक कोंडीत रुग्णवाहिका अडकल्याने एका दोन वर्ष चिमुरड्याचा मृत्यू झाला.
पेल्हार येथे राहणारा चिमुरडा रियान शेख हा चौथ्या मजल्यावरून पडून गंभीर जखमी झाला होता. कुटुंबीयांनी तातडीने त्याला जवळच्या गॅलेक्सी रुग्णालयात दाखल केले. प्राथमिक उपचारानंतर मोठ्या रुग्णालयात हलवण्याचा सल्ला डॉक्टरांनी दिला. रियानला दुपारी अडीचच्या सुमारास रुग्णवाहिकेतून मुंबईकडे रवाना करण्यात आले; मात्र मुंबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्गावर सकाळी सुरू झालेली वाहतूक कोंडी दुपारपर्यंत अधिकच गंभीर झाली होती. महामार्गाच्या दोन्ही बाजूंना २० ते २५ किलोमीटरपर्यंत वाहनांच्या लांब रांगा लागल्या होत्या. याच कोंडीत रियानला घेऊन जाणारी रुग्णवाहिका तब्बल पाच तास अडकली.
दरम्यान, रियानची प्रकृती खालावल्याचे पाहून कुटुंबीयांनी त्याला जवळच्या ससूनवघर गावातील रुग्णालयात नेले, पण डॉक्टरांनी त्याला तपासून मृत घोषित केले. या घटनेमुळे स्थानिक प्रशासनावर आणि वाहतूक व्यवस्थेवर तीव्र संताप व्यक्त होत असून, महामार्गाच्या देखभाल आणि वाहतूक नियोजनातील त्रुटींवरही नागरिकांनी प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे.
या घटनेला राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि वाहतूक विभाग जबाबदार आहे. मागील अनेक वर्षांपासून राष्ट्रीय महामार्गावर अनेक जीव जात आहेत, आणखी किती जीव हे सरकार आणि प्रशासन घेणार आहे.
-सुशांत पाटील, अध्यक्ष, स्थानिक भूमिपुत्र संघटना
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.