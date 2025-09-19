राज ठाकरे यांचा कार्यकर्त्यांशी संवाद
राज ठाकरे यांचा कल्याण, अंबरनाथ येथील कार्यकर्त्यांशी संवाद
पालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर तयारीला लागण्याचा दिला कानमंत्र
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. १९ : महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे (मनसे) अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी आज अंबरनाथ आणि कल्याण डोंबिवली येथील मनसैनिकांशी संवाद साधला. पक्षफुटीनंतर प्रथमच राज यांनी कार्यकर्त्यांशी संवाद साधला. आगामी महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सतर्क राहून तयारीला लागा, असा कानमंत्र त्यांनी कार्यकर्त्यांना दिला.
मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे आज अंबरनाथ आणि कल्याण शहराच्या दौऱ्यावर होते. या वेळी त्यांनी उल्हासनगर, अंबरनाथ, कल्याण, डोंबिवलीमधील मनसे कार्यकर्त्याची बैठक घेत संवाद साधला आणि येणाऱ्या महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मार्गदर्शन केले. या वेळी मनसे नेते राजू पाटील, अविनाश जाधव, अभिजित पानसे, माजी आमदार प्रकाश भोईर यांसह माजी लोकप्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. अध्यक्ष राज यांचे कार्यकर्त्यांनी मोठ्या जल्लोषात स्वागत केले. या भेटीमुळे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या कार्यकर्त्यांमध्ये नवचैतन्य निर्माण झाले आहे.
तुमच्या प्रभागात ग्राउंड लेव्हलवर जाऊन काम करा, मतदारयाद्यांचा सविस्तर अभ्यास करा, हे केल्यास विजय निश्चित आहे. याचबरोबर त्यांनी सांगितले की, विघानसभा निवडणूकीत शरद पवारांच्या पक्षाला किती मतदान मिळाले आणि शिंदेंच्या पक्षाला किती मतदान मिळाले यावरून अनेक गोष्टी स्पष्ट होतात.
दरमँयान, कल्याण येथील गुरुदेव ग्रँड हॉटेलच्या प्रवेशद्वारावर असलेल्या कर्नाटक येथील दशावतारातील एका मूर्तीचे त्यांनी कौतुक करत माहिती जाणून घेतली. कर्नाटकमध्ये कथक करताना अर्जुनाचा अवतार घेणाऱ्या दशावतारातील तो एक अवतार असल्याची माहिती त्यांना या वेळी देण्यात आली.
मतदारयादीसंदर्भात शिबिर
मनसेच्या मतदारांनी मनसेला मतदान केले आहे. मशीनमध्ये काय केले, ते मला माहीत नाही. त्यासाठी मतदार याद्या चाळा मतदार शोधा आणि ३० सप्टेंबरपर्यंत मला बीएलओ बूथ लेव्हलची माहिती द्या. येत्या ५ ऑक्टोबरनंतर मतदारयादीसंदर्भात शिबिर आयोजित केले जाणार आहे, त्याची माहिती लवकरच जाहीर केली जाईल, असेही ते म्हणाले.
