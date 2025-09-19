मुंबईत उद्या ‘नमो युवा रन’
मुंबईत उद्या ‘नमो युवा रन’
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १९ : आगामी महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी विविध राजकीय पक्ष कामाला लागले असून, भाजपची युवा विंगही यासाठी सक्रिय झाली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ७५ व्या वाढदिवसानिमित्त विविध उपक्रम आयोजित करून तरुणांना भाजपशी जोडण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंबईच्या वतीने प्रधानमंत्री मोदी वाढदिवसाचे निमित्त साधून ‘नमो युवा रन’चे आयोजन करण्यात आले आहे. हा उपक्रम रविवारी (ता. २१) वरळीतील कोस्टल रोड प्रोमेनेड येथे होणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या उपक्रमात सहभागी होणार आहेत. या वेळी मंत्री आशीष शेलार, मंत्री मंगलप्रभात लोढा, भाजयुमो राष्ट्रीय अध्यक्ष खासदार तेजस्वी सूर्या, भाजप मुंबई अध्यक्ष अमित साटम, पद्मश्री अभिनेता अशोक सराफ, अभिनेता मिलिंद सोमन आदी उपस्थित राहणार आहेत. यासोबतच मोदी यांच्या वाढदिवसानिमित्त सेवा पंधरवड्याचे उपक्रमही होणार आहेत. त्यात ‘व्यसनमुक्त भारत’ अभियान मुंबईत युवा मोर्चाच्या वतीने आयोजित करण्यात येणार आहे. पाच किमी धावून ‘व्यसनमुक्त मुंबई’चा संदेश या माध्यमातून दिला जाईल. यामध्ये सात हजारांहून अधिक मुंबईकर सहभागी होणार आहेत. या उपक्रमांतर्गत मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीस १० लाख रुपये योगदानही देण्यात येणार आहे, ज्यामुळे व्यसनमुक्तीच्या प्रयत्नांना वेग असा विश्वास भाजयुमोच्या वतीने सांगण्यात आले.
