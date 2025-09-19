एसटी बस व खासगी ट्रॅव्हल बसला अपघात १२ प्रवासी जखमी
एसटी बस व खासगी ट्रॅव्हल बसला अपघात; १२ प्रवासी जखमी
पेण, ता. १९ (वार्ताहर) : मुंबई-गोवा महामार्गावरील पेण तालुक्यातील चुनाभट्टी येथे आज दुपारी एसटी बस व खासगी ट्रॅव्हल बस यांच्यात झालेल्या अपघातात १२ प्रवासी जखमी झाले असून, जखमींना तातडीने अधिक उपचारासाठी महामार्गावरील पेण उपजिल्हा रुग्णालय येथे दाखल केले आहे.
उरणहून पेण बाजूकडे येत असाणारी उरण खारपाडा मार्गे पेण ही एसटी बस चुनाभट्टी येथे आली असता समोरून येणाऱ्या खासगी ट्रॅव्हल बसची धडक बसल्याने झालेल्या अपघातात एसटी बसमधील १२ लोक जखमी झाले असून, याबाबत पोलिस अधिक तपास करत आहेत. दरम्यान, अपघाताची माहिती मिळताच येथील कल्पेश ठाकूर यांनी अपघातग्रस्तांना तत्काळ मदत मिळविण्याच्या उद्देशाने जखमींना पेण उपजिल्हा रुग्णालयात उपचारार्थ आणून अधिक उपचार सुरू केले आहे. या घटनेचा अधिक तपास पेण पोलिस करत आहेत.
