मोबाईलमध्ये फेरफार करून विक्री करणाऱ्या दोघांना बेड्या

घाटकोपर, ता. २० (बातमीदार) ः चोरीच्या मोबाईलमधील आयएमईआयमध्ये फेरफार करून त्यांची विक्री करणाऱ्या दुकलीस गुन्हे शाखा पोलिसांनी अटक केली आहे. दुकानात दुरुस्तीसाठी आलेल्या मोबाईलमध्ये फेरफार करून ते आरोपी विकत होते. ही घटना साकीनाका येथील तुंगा गावात घडली आहे. दरम्यान, किती जणांचे महागडे मोबाईल आरोपींनी अशा प्रकारे विकले आहेत, याबाबत पोलिस तपास करीत आहेत. शुक्रवारी (ता. १९) पोलिस अधिकारी धुतराज यांना गुप्त बातमीदाराने माहिती दिली होती. त्यात तुंगागाव साकीविहार रोड, पवई या ठिकाणी चोरीचे मोबाईल स्विकारून आयएमईआयमध्ये फेरफार करून विक्री करीत आहेत, असे सांगण्यात आले होते. याबाबत शहानिशा करण्यासाठी गुन्हे शाखा कक्ष सहा या पथकाकडून एक डमी ग्राहकास मोबाईलमधील आयएमईआयमध्ये बदल करण्यासाठी संबंधित दुकानामध्ये पाठवण्यात आले. त्या वेळी येथील कामगाराने लागलीच मोबाईलमधील आयएमईआयमध्ये बदल करून मोबाईल ग्राहकास परत केला. त्यानंतर पोलिसांनी याबाबत चौकशी करून कारवाई केली. पवई पोलिस ठाणे येथे या दुकानाचे मालक व कामगार यांच्याविरोधात गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. आरोपींना न्यायालयाने मंगळवार (ता. २३)पर्यंत पोलिस कोठडी दिली आहे.
