भाड्यावरुन झालेल्या वादातून फ्लॅटमालकाची हत्या
भाड्यावरून झालेल्या वादातून फ्लॅटमालकाची हत्या
वयोवृद्ध भाडेकरूला अटक
अंधेरी, ता. २० (बातमीदार) ः भाड्यावरून झालेल्या वादातून आश्रफ अली मोहम्मद खान (वय ४३) या फ्लॅटमालकाची त्याच्याच वयोवृद्ध भाडेकरूने छातीत जोरात लाथ मारून हत्या केल्याची घटना मालाडच्या मालवणी परिसरात उघडकीस आली आहे. याप्रकरणी हत्येचा गुन्हा दाखल होताच ६० वर्षांच्या इम्तियाज हुसैन सय्यद या वयोवृद्ध भाडेकरूला मालवणी पोलिसांनी अटक केली.
हत्येच्या याच गुन्ह्यात तो सध्या पोलिस कोठडीत असल्याचे पोलिसांनी सांगितले. ही घटना रविवारी (ता. १४) दुपारी १२ वाजता मालाड येथील मालवणीतील म्हाडा, श्री समर्थ सोसायटीमधील फ्लॅट क्रमांक ७०१ मध्ये घडली. शबनम आश्रफ खान ही महिला अंधेरीतील वर्सोवा, आरामनगरच्या शांतिनिकेतन इमारतीमध्ये राहते.
मृत आश्रफ खान हे तिचे पती असून त्यांच्या मालवणीतील म्हाडामध्ये श्री समर्थ सोसायटीमध्ये एक फ्लॅट आहे. याच फ्लॅटमध्ये आरोपी इम्तियाज सय्यद हा भाडेकरू म्हणून राहत होता. काही महिन्यांपासून त्यांना इम्तियाजकडून नियमित भाडे मिळत नव्हते. याच कारणावरून त्यांच्यात वाद सुरू होता. भाड्याविषयी बोलणीसाठी आश्रम खान हे रविवारी दुपारी त्यांच्या म्हाडाच्या सोसायटीमध्ये गेले होते. तिथे त्यांचे इम्तियाजसोबत भाड्याच्या पैशांवरून वाद झाला होता. या वादात रागाच्या भरात इम्तियाजने आश्रफ अली खान यांच्या छातीत जोरात लाथ मारली होती. त्यात ते बेशुद्ध पडले होते. त्यामुळे त्यांना तातडीने जवळच्या रुग्णालयामध्ये उपचारासाठी दाखल करण्यात आले होते. तिथेच उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला होता. ही माहिती मिळताच मालवणी पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली होती. आश्रफ अलीचा मृतदेह नंतर शवविच्छेदनासाठी पाठविण्यात आला होता. त्यात त्यांच्या छातीला गंभीर दुखापत झाल्याने त्यांचा मृत्यू झाल्याचे नमूद करण्यात आले होते. त्यांच्या मृत्यूस भाडेकरू इम्तियाज सय्यद हाच जबाबदार होता. त्यामुळे शबनम खान यांच्या तक्रारीवरून मालवणी पोलिसांनी इम्तियाजविरुद्ध तक्रार केली होती. तिच्या तक्रारीनंतर पोलिसांनी हत्येचा गुन्हा दाखल केला होता. सोमवारी रात्री उशिरा त्याला पोलिसांनी अटक केली. अटकेनंतर इम्तियाजला मंगळवारी दुपारी बोरिवलीतील लोकल कोर्टात हजर करण्यात आले होते. या वेळी कोर्टाने त्याला पोलिस कोठडी सुनावली आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.