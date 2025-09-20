लोकसहभागातून सेवा पंधरवड्याला गती येणार
आमदार महेंद्र दळवी; बोरीस गुंजिस येथे शिवार फेरीचा शुभारंभ
अलिबाग, ता. १८ (वार्ताहर) ः छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियानांतर्गत सेवा पंधरवडा साजरा केला जात आहे. या अंतर्गत अलिबाग तालुक्यातील बोरिस गुंजिस गावात शिवारफेरी व रस्ता अदालतीची सुरूवात आमदार महेंद्र दळवी यांच्या हस्ते बुधवारी ता. १७ करण्यात आला. यावेळी आमदार महेंद्र दळवी यांनी, या सेवा पंधरवड्यात लोकसहभाग अतिशय महत्त्वाचा आहे. यातूनच या मोहीमेला गती मिळेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
यावेळी कार्यक्रमासाठी तहसीलदार विक्रम पाटील, उपविभागीय अधिकारी मुकेश चव्हाण, यांच्यासह अधिकारी, कर्मचारी, ग्रामस्थ उपस्थित होते. या शिबिरामध्ये स्थानिक नागरिकांच्या समस्या ऐकून त्यांचे तत्काळ निराकरण करण्यात आले. तसेच रस्ते व इतर विकासकामांसाठी आवश्यक त्या सूचनाही देण्यात आल्या. यानंतर आमदार महेंद्र दळवी यांनी नागरिकांशी संवाद साधला. या वेळी मातृ व शिशू आरोग्य संवर्धनाच्या उद्देशाने आरोग्य शिबिर घेण्यात आले. या वेळी गर्भवतींसाठी मोफत तपासण्या व सुरक्षित प्रसूती सुविधा, प्रसवोत्तर काळातील मातांची देखभाल व आरोग्य तपासणी, परिवार नियोजन व गर्भनिरोधक साधनांची उपलब्धता, नवजात शिशूंसाठी मोफत लसीकरण करण्यात आले. तालुका आरोग्य अधिकारी तथा जिल्हा हिवताप अधिकारी अश्विनी सपकाळ, धोकवडे प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे वैद्यकीय अधिकारी डॉ. सुप्रिया वेटकोळी, ग्रुप ग्रामपंचायत गुंजीसच्या सरपंच सदिच्छा पाटील, तालुका आरोग्य सहाय्यक गणेश भोबू, आरोग्य सेवक अमोल खैरनार, आरोग्य सहाय्यक राजेश पाटील, उपकेंद्र गुंजिस येथील आरोग्य सेवक, आरोग्य सेविका तसेच लाभार्थी, उपस्थित होते.
