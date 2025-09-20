जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी कृषी योजनांचा लाभ घ्यावा
मुख्य कार्यकारी अधिकारी नेहा भोसले यांचे आवाहन
रोहा, ता. २० (बातमीदार) ः शासनाने शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना सुरू केल्या आहेत. या योजनांचा रायगड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी लाभ घ्यावे, असे आवाहन रायगड जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी नेहा भोसले यांनी केले आहे.
रोहा दमखाडी येथे जि. प. व विवेकानंद रिसर्च ट्रेनिंग इन्स्टिट्युट रोहा यांचे संयुक्त विद्यमाने व जिल्हा परिषद कृषी विभागाअंतर्गत शेतकऱ्यांसाठी विशेष प्रशिक्षणाचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्यजीत बडे, कृषी विकास अधिकारी पवनकुमार नजन, रोहा तालुका गट विकास अधिकारी शुभदा पाटील, जिल्हा कृषी अधिकारी निकिता सूर्यवंशी, महेश नारायणकर, आकाश यादव, एक्सेल इंडस्ट्रीजचे मॅनेजर नितेश जोशी यांच्यासह मान्यवर तथा कृषी अधिकारी तसेच प्रशिक्षणार्थी शेतकरी उपस्थित होते. महाराष्ट्रात प्रथम रायगड जिल्हा परिषद सेस फंडाच्या माध्यमातून अचूक शेती ही योजना राबविणारी रायगड जिल्हा परिषद ही एकमेव जिल्हा परिषद ठरली आहे. यावेळी कृषी विकास अधिकारी पवनकुमार नजन यांनी उपस्थित अधिकारी व शेतकरी यांना शेतीमध्ये आधुनिक टेक्नॉलॉजी वापर करून शेतकऱ्यांना कसा आर्थिक फायदा किंवा त्याचा मोबदला होतो तसेच अचूक शेती आदी विषयावर मोलाचे मार्गदर्शन केले. तर अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्यजीत बडे यांनी उपस्थित शेतकऱ्यांना त्यांचे कृषी क्षेत्रातील अनुभव तसेच अचूक शेती तंत्र, दहा ड्रम थिअरीचा उपयोग करून विषमुक्त शेती कशी करता येईल, त्याच बरोबर बांबू लागवड व शेतीमध्ये औषध फवारणी करिता ड्रोनचा वापर या विषयावर शेतकऱ्यांना सखोल मार्गदर्शन करत त्यांची मते जाणून घेतली. तसेच अचूक शेती या विषयावर सौरभ कटके यांनी यंत्राची सखोल माहिती दिली. त्याचा शेतीसाठी कसा वापर करायचा, कोणते पीक घ्यावे व हवामान अंदाज, वाऱ्याची दिशासह त्याचा वेग, आद्रता, पाण्याची उपलब्धता, कीड रोग याविषयी प्राप्त होणाऱ्या माहितीनुसार कोणती फवारणी योग्य वेळी करावी, ही सर्व माहिती आदी यंत्राद्वारे शेतकऱ्यास उपलब्ध होते अशी माहिती पटवून दिली. तद्नंतर प्रसाद दगडे यांनी दहा ड्रम थिअरी या विषयावर मार्गदर्शन करून प्रत्यक्षात हुमिक ॲसिड, दशपर्णी अर्क, द्रावण, सप्तधान स्लरी, अमिल अर्क याचे प्रात्यक्षिक करून दाखविले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.