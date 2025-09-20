शिवसेना शहर प्रमुख अरविंद वाळेकर यांच्या विशेष प्रयत्नातून शिवसेना शाखेचा नूतनीकरण !
भास्करनगर येथील शिवसेना शाखेचे नूतनीकरण
अंबरनाथ, ता. १८ (वार्ताहर) ः येथील भास्करनगरमधील शिवसेना शाखेची इमारत जीर्ण झाल्याने तिचे नूतनीकरण करण्यात येत आहे. कल्याण लोकसभेचे खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे आणि शिवसेना शहरप्रमुख अरविंद वाळेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे काम सुरू असून, बुधवारी (ता. १७) माजी उपनगराध्यक्ष राजेंद्र वाळेकर यांनी बांधकामस्थळाची पाहणी केली.
शिवसेना शहर प्रमुख तथा माजी नगराध्यक्ष अरविंद वाळेकर यांच्या विशेष प्रयत्नाने भास्करनगर येथील पहिली भव्य अशी शिवसेना शाखा असल्याची भावना राजेंद्र वाळेकर यांनी व्यक्त केली. दिवाळीपर्यंत ही शाखा नागरिकांसाठी खुली करण्याचे उद्दीष्ट ठेवले असल्याचे सांगण्यात आले. विशेष म्हणजे, नव्या शाखेच्या प्रवेशद्वारावर छत्रपती शिवाजी महाराजांचे दर्शन कार्यकर्त्यांना आणि नागरिकांना प्रेरणादायी ठरणार आहे.
यावेळी शाखा म्हणजे केवळ एक इमारत नव्हे; तर जनता आणि शिवसेना यांच्यातील नातं अधिक घट्ट करणारा केंद्रबिंदू आहे, असे प्रतिपादन वाळेकर यांनी केले. नवीन शाखा ही कार्यकर्ते आणि स्थानिक नागरिकांसाठी सोयीची, सक्षम व सज्ज अशी उभी राहील. स्थानिक प्रश्न सोडवण्यासाठी आणि पक्षाचे धोरण लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी हे शाखा प्रभावी केंद्र ठरणार असल्याचे प्रतिपादन वाळेकर यांनी याप्रसंगी केले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.