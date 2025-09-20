मुरबाड नगरपंचायतीमध्ये सध्या बहुमत कोणाचे आणि सत्ता कोणाची
मुरबाड, ता. २० (बातमीदार) ः मुरबाड नगरपंचायतीमध्ये भाजपचे १२ नगरसेवक होते, पण त्यातील नऊ नगरसेवकांनी बंड करून परिवर्तन पॅनल नावाचा नवा गट तयार केला. त्यानंतर या सदस्यांपैकी ८ सदस्यांनी शिंदे गटात प्रवेश केला, तर मुरबाडचे नगराध्यक्ष संतोष चौधरी एकटेच परिवर्तन पॅनलमध्ये राहिले आहेत. यामुळे सध्या सत्ता आणि बहुमत कोणाच्या हातात आहे, यावरून गोंधळ उडालेला आहे.
ठाणे जिल्हाधिकारी यांच्याकडे अजूनही त्या आठ नगरसेवकांनी शिंदे गटात प्रवेशाचा अधिकृत अर्ज दिलेला नाही, त्यामुळे अधिकृतरित्या परिवर्तन पॅनलमध्ये ९ आणि शिवसेनेत ५ नगरसेवक नोंद शासन दरबारी आहे. मुरबाड तालुक्यात भाजपाचे आमदार असूनही या बंडामुळे आणि शिंदे गटात नगरसेवकांची भर पडल्यामुळे संख्याबळ तेरा झाले आहे. त्यामुळे नगराध्यक्ष आणि उपनगराध्यक्ष पदे शिंदे गटाला जाणार आहेत. मात्र, नगराध्यक्ष संतोष चौधरीच्या खुर्चीला अजूनही कोणताही धक्का बसलेला नाही.
