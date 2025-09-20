भिवंडी पालिका प्रारुप प्रभाग रचनेच्या हरकतींवर सुनावणी संपन्न…
भिवंडीत प्रारुप प्रभाग रचनेच्या हरकतींवर सुनावणी
भिवंडी, ता.२० (वार्ताहर) ः भिवंडी पालिका सार्वत्रिक निवडणुकीकरीता प्रारुप प्रभाग रचना बनविण्यात आली आहे. यावर ८४ हरकती व सुचनांवर गुरुवारी (ता. २०) आयुक्तांच्या सभागृहात सुनावणी घेण्यात आली. या सुनावणीसाठी सरकारने मीरा-भाईंदर आयुक्त राधाबिनोद शर्मा यांना प्राधिकृत केले होते. भिवंडी पालिका आयुक्त अनमोल सागर यांचे समवेत झालेल्या सुनावणीस ६८ हरकतदार उपस्थित होते. या सुनावणी दरम्यान सर्व ८४ हरकती व सूचनांवर सुनावणी पूर्ण करण्यात आली. या सुनावणीचा अहवाल ठाणे जिल्हाधिकारी व राज्यसरकार मार्फत राज्य निवडणूक आयोगास पुढील कार्यवाहीस्तव सादर केला जाणार आहे, अशी माहिती पालिका प्रशासनाने दिली आहे.
