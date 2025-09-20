मुंबई नाशीक महामार्गावर अपघातात बाप लेकीचा जागीच मृत्यू
मुंबई-नाशिक महामार्गावरील अपघातात बाप-लेकीचा मृत्यू
पडघा, ता. २० (बातमीदार) ः मुंबई-नाशिक महामार्गावर भरधाव ट्रकने एका दुचाकीला धडक दिल्याने भीषण अपघात घडला आहे. या अपघातात बाप-लेकीचा जागीच मृत्यू झाला आहे. तर, पत्नी गंभीर जखमी झाली आहे. सईम खोत (४५), मरीयम खोत (६) असे अपघातात ठार झालेल्या बाप-लेकीचे नावे आहेत.
सईम हे पत्नी आणि मुलीसह मोटारसायकलने कामानिमित्त भिवंडी येथे जात होते. मोटारसायकल साईधारा प्रवेशद्वाराजवळील दशमेश पेट्रोलपंपासमोर आली असता त्यांना भरधाव ट्रकने जोरदार धडक दिली. ही धडक इतकी भीषण होती की त्यात बाप-लेकीचा जागीच मृत्यू झाला. तर, पत्नी सुबी खोत या गंभीर जखमी झाल्या असून त्यांना उपचाराकरीता ठाण्यातील रुग्णालयात दाखल केले आहे. दरम्यान, या अपघाताबाबत पडघा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला असून पोलिस अधिक तपास करत आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.