ढगाळ वातावरणामुळे सर्वर डाऊन शेतकरी त्रस्त: अधिकारी पडताहेत रोषाचे बळी
ढगाळ वातावरणामुळे सर्व्हर डाऊन
शेतकरी त्रस्त: अधिकारी पडताहेत रोषाचे बळी
वज्रेश्वरी, ता. २० (बातमीदार) : सध्या सर्वत्र ढगाळ वातावरण असल्यामुळे ई-पीक पाहणी सर्व्हर डाऊन झाले आहे. यामुळे ठाणे जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत असून नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. तर, महसूल अधिकाऱ्यांना शेतकऱ्यांच्या रोषाला सामोरे जावे लागत आहे.
ई-पीक पाहणी प्रणालीस जमाबंदी आयुक्त पुणे यांनी शनिवार (ता. २०)पर्यंत शेतकऱ्यांना मुदतवाढ दिली होती. परंतु, ठाणे जिल्ह्यातील ढगाळ वातावरणामुळे कल्याण, मुरबाड, भिवंडी, अंबरनाथ, शहापूर या तालुक्यात प्रत्यक्षात ही प्रणाली वापरण्यास अडथळे येत आहेत. ई-पीक पाहणीचे ॲप मोबाईलवर चालत नाही. सर्व्हर डाऊनचा सतत मेसेज दाखवते, अशी तक्रार शेतकरी वर्गातून सातत्याने होत आहे. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे. परिणामी, शेतकरी शेतात जाऊन पिक पाहणी करू शकत नाहीत, त्यामुळे तलाठी, मंडळ अधिकारी, नायब तहसीलदार वर्गावर शेतकऱ्यांकडून नाहक रोष व्यक्त केला जात आहे.
योजनांपासून वंचित राहण्याची भीती
ई-पीक पाहणी शेतात जाऊन करणे बंधनकारक आहे. परंतु, शेतात गेल्यावर सर्व्हर डाऊनचे मेसेज येतात. मग, आम्ही तलाठ्यांना फोन करतो, ते मार्गदर्शन करतात. परंतु, सर्व्हरच डाऊन असल्याने प्रक्रिया थांबते, असे एका शेतकऱ्याने सांगितले आहे. तर, वरिष्ठ महसूल अधिकाऱ्यांकडूनही तलाठ्यांवर शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी निर्देश दिले आहेत. यामुळे तलाठी वर्ग अडचणीत सापडला असून शेतकरी योजनांपासून वंचित राहण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
ऑफलाईन पध्दतीने पीक पाहणी करावी
दरम्यान, ऑनलाईन प्रक्रियेत तांत्रिक अडथळे येत असल्याने तलाठी किंवा डीबीए नायब तहसीलदार यांच्या लॉगिनद्वारे ऑफलाइन पद्धतीने पिक पाहणी भरता यावी, अशी सुविधा शासनाने उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी आता शेतकरी वर्गातून करण्यात येत आहे.
एकाच वेळी सर्व्हरवर लोड येत असल्याने शेतकऱ्यांना तांत्रिक अडचण येत आहे. रविवारपासून प्रत्येक शेतशिवार परिसरासाठी सहाय्यक सर्व्हर म्हणून नेमले जाणार आहेत व त्यामार्फत शेतकऱ्यांना ई-पीक पाहणीसाठी सहकार्य केले जाणार आहे.
- अभिजित खोले, तहसीलदार, भिवंडी
