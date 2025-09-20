उल्हासनगरच्या गाऊन मार्केटमध्ये चोराना रंगेहाथ पकडलं
उल्हासनगरच्या गाऊन मार्केटमध्ये चोरांना रंगेहाथ पकडलं
उल्हासनगर, ता. २० (वार्ताहर) : उल्हासनगरच्या गजबजलेल्या गाऊन मार्केटमध्ये पार्सल गाऊन चोरीच्या प्रयत्नात असलेल्या दोन चोरट्यांना नागरिकांनी रंगेहाथ पकडून पोलिसांच्या ताब्यात दिले. त्यामुळे बाजारपेठेत एकच खळबळ उडाली. याप्रकरणी हिललाईन पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
उल्हासनगर कॅम्प नंबर पाचमधील गाऊन मार्केट परिसरात बुधवारी (ता. १७) सायंकाळी चोरीची घटना घडली. सुरेश शर्मा यांच्या टेम्पोमध्ये गाऊन-नाईटीचे पार्सल जय काली गणपती मंदिराजवळ उभे असताना, दोन चोरट्यांनी ते उचलण्याचा प्रयत्न केला. याचवेळी काही नागरिकांच्या नजरेस ही हालचाल पडली. नागरिकांनी तत्परतेने चोरट्यांना रंगेहाथ पकडले. त्यांची चौकशी केली असता गाऊन चोरी केल्याचे स्पष्ट झाले. तात्काळ हिललाईन पोलिसांना पाचारण करून आरोपींना त्यांच्या स्वाधीन करण्यात आले. या घटनेनंतर हिललाईन पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, पुढील तपास सुरू आहे.
