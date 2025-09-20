वाहतूक पोलिस चौकी समोरील रस्त्यावर सायंकाळी वाहतुकीचे वाजले तीन तेरा!
वाहतुकीचे वाजले तीन तेरा
वाहतूक पोलिसच गायब असल्याने अखेर चालकांनीच सोडवली कोंडी
बदलापूर, ता. २० (बातमीदार) ः पश्चिमेकडील वाहतूक चौकीसमोरील बदलापूर-अंबरनाथ मुख्य रस्त्यावर शुक्रवारी (ता. १९) वाहतुकीचे तीन तेरा वाजले होते. सायंकाळी या रस्त्यावर मोठी वाहतूक कोंडी झाल्यामुळे वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या. यादरम्यान वाहतूक चौकीला मात्र टाळे लागलेले होते आणि वाहतूक पोलिस गायब असल्यामुळे ही कोंडी नागरिकांनीच सोडवली.
बदलापूर पश्चिमेकडील बस डेपोबाहेर असलेल्या वाहतूक चौकीच्या समोरील बदलापूर-अंबरनाथ मुख्य रस्ता चारही बाजूंनी जोडला गेल्याने या ठिकाणी पूर्णवेळ वाहतूक पोलिसांची गरज भासते. मात्र, शुक्रवारी सायंकाळी या रस्त्यावर मोठी वाहतूक कोंडी झाली होती. परंतु, वाहतूक पोलिस चौकीला टाळे लागले असल्याने या ठिकाणी एकही वाहतूक पोलिस उपलब्ध नव्हता. यामुळे रस्त्यावर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा पाहायला मिळाल्या. अशातच, वाहन चालक विरुद्ध दिशेने गाड्या चालवत होते. यामुळे कोंडीत आणखी भर पडत होती. अखेर काही वाहन चालक व रिक्षाचालकांनी स्वतः रस्त्यावर उतरून ही वाहतूक कोंडी सोडवली. दरम्यान,ऐन वर्दळीच्या वेळेत वाहतूक पोलिस नसल्याने नागरिक संतप्त झाले होते.
स्थानक परिसरात कोंडी कायम
त्यातच सायंकाळी गर्दीच्या वेळेत स्थानक परिसरात होणाऱ्या वाहतूक कोंडीला अजूनही पर्यायी उपाय योजना झालेली नाही. पश्चिमेकडील मुख्य रस्त्याच्या दुतर्फा असलेले अनधिकृत फेरीवाले, हात गाडीवाले, यांच्यामुळे वाहतूक कोंडी होत आहे, मात्र यावर अद्यापही पालिका प्रशासनाने कोणतीही ठोस उपाययोजना केलेली नाही. त्यामुळे बदलापूरकरांची या कोंडीतून सुटका कधी होणार? असा सवाल बदलापूरकर विचारत आहेत.
