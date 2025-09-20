घणसोलीतून ७२ लाखांचे एमडी जप्त
नवी मुंबई, ता.२०(वार्ताहर): घणसोली रेल्वे स्टेशन जवळ अमली पदार्थाची विक्रीसाठी आलेल्या दोघांना कोपरखैरणे पोलिसांनी सापळा लावून अटक केली आहे. या कारवाईत पोलिसांनी तब्बल ७२ लाखांचे १८२.१२ ग्रॅम एमडी अंमली पदार्थ जप्त केले आहे.
घणसोली रेल्वे स्टेशन जवळ एक व्यक्ती अमली पदार्थांच्या विक्रीसाठी येणार असल्याची गोपनीय माहिती कोपरखैरणे पोलिसांनी मिळाली होती. त्याआधारे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक उमेश गवळी यांच्या मार्गदर्शनाखाली गुन्हे प्रकटीकरण पथकातील सहायक पोलीस निरीक्षक अभिजीत मोरे यांच्या पथकाने गुरुवारी रात्री घणसोली रेल्वे स्टेशनजवळ सेंट्रल पार्कच्या विरुद्ध बाजूस सापळा लावला होता. रात्री पावणे बारच्या सुमारास एका कारमधील निखील वागासे (३२ वर्षे, रा. डोंबिवली ईस्ट), त्याचा साथीदार मसुद खानला (४० वर्षे, रा. कौसा गुंब्रा, मूळ रा. कुशीनगर) ताब्यात घेतले. त्यांच्या जवळ ७२ लाखांचे अमली पदार्थ हस्तगत केल्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक उमेश गवळी यांनी सांगितले.
