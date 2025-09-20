माझा कचरा माझी जबाबदारी
माझा कचरा, माझी जबाबदारी
कल्याण पूर्वेत स्वच्छता अभियान
कल्याण, ता. २० (वार्ताहर) : कल्याण-डोंबिवली महापालिका क्षेत्रात केंद्र सरकारच्या स्वच्छता ही सेवा अभियानांतर्गत १७ सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबरदरम्यान विशेष स्वच्छता उपक्रम राबवला जात आहे. या मोहिमेअंतर्गत शुक्रवारी (ता. १९) ड प्रभागातील चक्कीनाका ते बिकानेर बेकरी (मलंग रस्ता) या भागात सखोल स्वच्छता मोहिमेचे आयोजन करण्यात आले. स्वच्छता विभागाने मोहिमेदरम्यान रस्ते, फुटपाथ स्वच्छता, झाडलोट, कचऱ्याची गोळा व योग्य विल्हेवाट यावर विशेष भर दिला. कर्मचारी वर्गाने परिश्रमपूर्वक काम करीत नागरिकांना स्वच्छ व निरोगी वातावरण मिळावे, यासाठी प्रयत्न केले.
उपक्रमाला आमदार सुलभा गायकवाड, घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे उपायुक्त प्रसाद बोरकर, सहाय्यक आयुक्त उमेश यमगर, मुख्य स्वच्छता अधिकारी ऑगस्टीन घुटे, स्वच्छता अधिकारी विक्रम गायकवाड, तसेच रचना पार्क ज्येष्ठ नागरिक संघाचे अध्यक्ष मनोहर देसाई, चेतना शाळेचे विद्यार्थी, सुमीत एल्कोचे आयईसी पथक आणि इतर अधिकारी, कर्मचारी, नागरिक यांची उपस्थिती लाभली.
या मोहिमेचा मुख्य उद्देश केवळ स्वच्छता नसून जनजागृतीही होता. त्यासाठी ‘माझा कचरा, माझी जबाबदारी’ या संकल्पनेवर आधारित पथनाट्य सादर करण्यात आले. यातून नागरिकांना रोज घंटागाडीत कचरा देण्याचे, दुकानात डस्टबिन ठेवण्याचे, रस्त्यावर कचरा न टाकण्याचे आवाहन करण्यात आले. महापालिकेच्या वतीने सांगण्यात आले, की स्वच्छता ही केवळ जबाबदारी नाही तर सामाजिक बांधिलकी आहे. नागरिकांचा सहभाग वाढल्यास स्वच्छ, सुंदर व निरोगी कल्याण-डोंबिवली घडविण्यात नक्कीच यश मिळेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला.
