अंबरनाथ भूमी अभिलेख कार्यालयात सेवा पंधरवडा निमित्त विशेष उपक्रमांचे आयोजन !
भूमी अभिलेख कार्यालयात विशेष उपक्रमांचे आयोजन
अंबरनाथ, ता. २० (वार्ताहर) – अंबरनाथ उपअधीक्षक भूमी अभिलेख कार्यालयात सेवा पंधरवडा अभियान राबविण्यात येणार असून, याअंतर्गत नागरिकांच्या प्रलंबित समस्यांवर गती देण्यासाठी विविध उपक्रम आयोजित करण्यात आले आहेत, अशी माहिती उपअधीक्षक सुवर्णा पाटील यांनी दिली.
या अभियानाअंतर्गत तालुक्यातील रस्ते नकाशात समाविष्ट करणे, अतिक्रमण हटवणे, बंद रस्ते मोकळे करणे यासाठी प्रत्येक मंडळातील एका गावात कार्यक्रम होणार आहे. १७ सप्टेंबर रोजी काकोळे, करवले, दहिवली, ढवळे, रहाटोली या गावांमध्ये मोजणी मोहीम सुरू करण्यात आली आहे.
२३ ते २५ सप्टेंबर दरम्यान इंदगाव, बुर्दुल, राहटोळी, बेंडशिळ, मुळगाव येथे स्वामित्व सनद वाटप कार्यक्रम होणार आहे. तसेच, २५ सप्टेंबर रोजी कानसई येथे फेरफार अदालत भरविण्यात येणार असून, २६ सप्टेंबर रोजी मयत धारकांचे वारस शोधणे आणि अडचणी सोडविण्यासाठी विशेष नियोजन करण्यात आले आहे.
