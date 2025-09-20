ई-केवायसीची सक्ती :
लाडकींना तांत्रिक अडथळे
लाडकी बहीण योजनेच्या ई-केवायसीचा गोंधळः लिंक सर्व्हर डाऊन, ओटीपी गायब!
प्रणालीतील त्रुटींनी महिलांना बसतोय फटका
उल्हासनगर, ता. २० (वार्ताहर) : राज्यसरकारने लाडकी बहीण योजनेच्या लाभासाठी ई-केवायसी सक्तीचे केले आहे. परंतु, ही प्रक्रिया महिलांसाठी मोठी त्रासदायक ठरत आहे.या ई-केवायसीसाठी अनेक तांत्रिक अडचणींचा सामना बहिणींना करावा लागत असून मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. शहरी भागातही ही समस्या असून ग्रामीण भागात परिस्थिती आणखीनच बिकट आहे.
राज्यातील महिलांसाठी सुरु असलेल्या लाडकी बहीण योजनेच्या लाभासाठी राज्य सरकारने ई-केवायसी अनिवार्य केली असून दोन महिन्यांची मुदत जाहीर केली आहे. मात्र, प्रत्यक्षात या प्रक्रियेसाठी महिलांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. लिंक ओपन न होणे, संकेतस्थळावर वारंवार एरर येणे, ओटीपी न मिळणे यांसारख्या समस्यांमुळे महिलांना नाहक मनस्तापाला सामोरे जावे लागत आहे.
ग्रामीण भागात परिस्थिती बिकट
शहरी भागातही समस्या जाणवत असून ग्रामीण भागात परिस्थिती आणखीनच बिकट आहे. गावागावांत अनेक महिलांना वाचन-लेखन येत नसल्यामुळे त्यांना दुसऱ्यांच्या मदतीने ई-केवायसी करावी लागत आहे. परंतु, तांत्रिक अडचणींमुळे संपूर्ण प्रक्रिया थांबते. या समस्येमुळे महिलांमध्ये मोठ्या प्रमाणात नाराजीचे वातावरण दिसून येत आहे. तर, सरकार व संबंधित विभागाने याची तातडीने दखल घेऊन तांत्रिक अडथळे दूर करण्याची मागणी लाडकींमधून होत आहे.
गैरसोयींचा सामना
लाडक्या बहिणींसाठी सुरु असलेली योजना महिलांना दिलासा देणारी ठरावी अशी अपेक्षा आहे. परंतु, ई-केवायसीच्या तांत्रिक अडचणींमुळे लाभार्थींना उलट गैरसोयींचा सामना करावा लागत आहे. शासनाने त्वरित तांत्रिक सुधारणा करणे अत्यावश्यक आहे, अशी मागणी महिलांनी केली आहे.
