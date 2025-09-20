मढ आश्रमशाळा अखेर नवीन इमारतीत स्थलांतर
विद्यार्थ्यांना दिलासा ः पोल्ट्री शेडमध्ये सुरू होती शाळा
टोकावडे, ता. २० (बातमीदार) ः मुरबाड तालुक्यातील मढ येथील आश्रमशाळा अखेर १७ सप्टेंबर रोजी नवीन इमारतीत स्थलांतरित करण्यात आली आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून ही शाळा पोल्ट्री शेडमध्ये सुरू होती, त्यामुळे आदिवासी विद्यार्थ्यांना अत्यंत अस्वच्छ व प्रतिकूल परिस्थितीत शिक्षण घ्यावे लागत होते.
या प्रश्नावर अनुसूचित जमाती कल्याण समितीच्या ठाणे जिल्हा दौऱ्यादरम्यान लक्ष वेधण्यात आले. नारायण सावळा यांनी समिती प्रमुख आमदार दौलत दरोडा यांची भेट घेऊन शाळेच्या स्थलांतराबाबत मागणी केली होती. प्रकल्प कार्यालय शहापूर यांनी दिलेल्या लेखी आश्वासनानंतरही विलंब झाला. अखेर जानू हिरवे, दत्तू शेवाळे, तुकाराम रडे, राजेंद्र दरोडा, सचिन कदम यांसारख्या सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या पुढाकारामुळे आणि पालकांच्या सहकार्याने १७ सप्टेंबर रोजी विद्यार्थ्यांचे यशस्वी स्थलांतर करण्यात आले. १८ सप्टेंबरपासून शाळेचे दैनंदिन कामकाज नव्या इमारतीत सुरू झाले आहे.
नवीन, स्वच्छ आणि सुरक्षित परिसर मिळाल्याने विद्यार्थी, पालक आणि स्थानिक आदिवासी समाजात आनंदाचे वातावरण आहे. या स्थलांतरामुळे विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षणासाठी पोषक वातावरण मिळेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे.
गेल्या अनेक महिन्यापासून मढ शासकीय आश्रमशाळेची नवीन सुसज्ज इमारत असूनही विद्यार्थी कोंडवाड्यासारख्या शेडमध्ये शिक्षण घेत होते. याबाबत एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, शहापूर यांनी नवीन इमारतीतमध्ये शाळा स्थलांतरित करण्यासाठी दिशाभूल करत होते. त्यामुळे पालक व आदिवासी संघटना यांनी विद्यार्थ्यांना नवीन इमारतीत स्थलांतरित करण्यासाठी पुढाकार घेतला.
- जानू हिरवे, ठाणे जिल्हा अध्यक्ष सह्याद्री आदिवासी म.ठाकर संघटना
