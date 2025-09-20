कंपनीच्या सुरक्षारक्षकांना मारहाण करत दरोडा
कंपनीच्या सुरक्षा रक्षकांना मारहाण करीत दरोडा
१० जणांविरोधात गुन्हा दाखल
ठाणे, ता. २० : ठाण्यातील तीन हात नाका येथील सुपर मॅक्स कंपनीत कंपनीच्याच एका सुरक्षा रक्षकाच्या मदतीने ८ ते १० जणांनी जबरदस्तीने घुसून ड्युटीवर असलेल्या दोन सुरक्षा रक्षकांना ठोशाबुक्क्यांनी तसेच लोखंडी सळईने मारहाण करीत एका केबिनमध्ये कोंडले. यानंतर कंपनीतील जवळपास पावणे पाच लाखांचा मुद्देमाल दहा चाकी ट्रकमध्ये भरून चोरून नेल्याची घटना समोर आली आहे. वीर सिंग (३७) आणि अजय यादव (२१) अशा मारहाण झालेल्या सुरक्षा रक्षकांची नावे आहेत. याप्रकरणी वागळे इस्टेट पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
कंपनीचे तक्रारदार नीलेश कोठारी यांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार, सुपर मॅक्स कंपनीचा ताबा क्षितिज गुप्ता यांनी घेतला असून, तेथे साई सिक्युरिटी सर्व्हिसेसच्या सुरक्षा रक्षकांची नेमणूक केली आहे. तसेच कंपनीत दिवसा आणि रात्री प्रत्येकी तीन सुरक्षा रक्षक नेमण्यात आले आहेत. रात्री साडेअकरा वाजण्याच्या सुमारास ८ ते १० जण कंपनीच्या गेटवरून उड्या मारून जबरदस्तीने आत घुसले. त्यांना अडविण्याचा प्रयत्न केल्यावर त्यांनी ड्युटीवर असलेल्या चंदन यादव याच्या मदतीने उर्वरित दोन सुरक्षा रक्षकांचे मोबाईल फोन काढून घेत त्यांना ढोशाबुक्क्यांनी तसेच लोखंडी सळईने मारहाण केली. या वेळी त्यांना जीवे मारण्याची धमकीही दिली. कंपनीच्या दुसऱ्या गेटमधून मोठा ट्रक आत आणून त्यामधून तीन लाखांची दोन हजार किलो ग्रॅम वजनाची लहान-मोठ्या आकाराची वायर, एक लाखाची ५०० किलो ग्रॅम वजनाची अल्युमिनियम धातूच्या प्लेट, ५० हजारांच्या प्रत्येकी ५० किलो ग्रॅम वजनाच्या पात मोठ्या आकाराच्या मोटर, नऊ हजारांचा ३० किलो ग्रॅम वजनाचे सहा एसीचे आऊटडोअर युनिट, चार हजारांचे सुमारे २० किलो ग्रॅम वजनाचा एक स्टील धातूचा बॉक्स आणि ३० किलो ग्रॅम वजनाचे भंगार सामान असा चार लाख ६३ हजारांचा मुद्देमाल १८ सप्टेंबर रोजी पहाटे सव्वाचार वाजता तेथून चोरून नेल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. चंदन हा यापूर्वी या कंपनीत काम करीत होता. याप्रकरणी वागळे इस्टेट पोलिस ठाण्यात अनोळखी १० जणांविरोधात भारतीय न्याय संहिता २०२३च्या कलम ३१० (२) प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, पुढील तपास वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक शिवाजी गवारे यांच्या मार्गदर्शनाखाली तपास सुरू आहे.
