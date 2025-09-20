खऱ्या गुन्हेगारांना शोधून गुन्हे दाखल करा
खऱ्या गुन्हेगारांना शोधून गुन्हे दाखल करा
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे निर्देश
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. २० : कल्याण-डोंबिवलीतील ६५ बेकायदा इमारतींमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांची फसवणूक करणाऱ्या विकसकांवर व त्यांच्या सहकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, असे स्पष्ट निर्देश राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महापालिका प्रशासनाला दिले आहेत. फसवणूक करणाऱ्या खऱ्या गुन्हेगारांची ओळख पटवून आर्थिक गुन्हे अन्वेषण शाखेकडे तक्रार करून गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश त्यांनी महापालिका आयुक्त अभिनव गोयल यांना दिले आहेत.
कल्याण डोंबिवली महापालिकेच्या हद्दीतील ६५ अनधिकृत इमारतींना उच्च न्यायालयाने बेकायदा ठरवले असून, त्या पाडण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे हजारो कुटुंबे बेघर होण्याच्या संकटात सापडली आहेत. या नागरिकांनी आंदोलन करीत आपली व्यथा मांडली होती. याच पार्श्वभूमीवर सह्याद्री अतिथीगृहात उपमुख्यमंत्री शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष बैठक घेण्यात आली. या वेळी खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे, आमदार राजेश मोरे, अपर मुख्य सचिव असीम गुप्ता, जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ, आयुक्त गोयल आदी उपस्थित होते.
बैठकीत न्यायालयीन निर्णयाच्या अधीन राहून नागरिकांना दिलासा देण्याच्या उपाययोजना तसेच फसवणूक करणाऱ्यांविरोधात गुन्हे दाखल करण्याबाबत सविस्तर चर्चा झाली. उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी पुढील काळात अशी फसवणूक टाळण्यासाठी जनजागृती करण्याचे निर्देश दिले. त्यासाठी महापालिकेच्या अधिकृत संकेतस्थळावर अधिकृत इमारतींची यादी प्रसिद्ध करणे तसेच शहरात जनजागृती फलक लावणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
नागरिक भीतीच्या छायेत
कल्याण-डोंबिवली महापालिका क्षेत्रातील रेरा घोटाळ्यातील ६५ बेकायदा इमारती उच्च न्यायालयाने बेकायदा ठरविल्या आहेत. यातील रहिवाशांची संबंधित विकसकाकडून फसवणूक झाली असल्याने हजारो कुटुंब बेघर होण्याच्या वाटेवर आहेत. न्यायालयाकडून या इमारती निष्कासित करण्याचे आदेश दिले आहेत. असे झाल्यास काही हजार कुटुंबे बेघर होतील. फसवणूक झालेल्या कुटुंबांनी रस्त्यावर उतरत निदर्शनेदेखील केली आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीदेखील कोणालाही बेघर होऊ देणार नाही असे वक्तव्य केले होते; तरीही शहरातील बेकायदा इमारतींमधील नागरिकांना नोटिसा पाठविण्यात येत आहेत. त्यामुळे हे सगळे नागरिक भीतीच्या छायेखाली वावरत आहेत.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.