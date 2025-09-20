ठाण्यात एक कोटी दहा लाखांच्या चरससह एकाला अटक
ठाण्यात एक कोटीच्या चरससह एकाला अटक
ठाणे, ता. २० ः रत्नागिरीच्या दापोली येथील मसुद बुद्रद्दीन ऐनरकर (वय २९) या व्यक्तीला ठाणे शहर पोलिसांच्या अमली पदार्थविरोधी पथकाने एक कोटी १० लाख रुपयांच्या चरससह शिळफाटा- मुंब्रा परिसरातून अटक केली आहे. त्याच्याकडून एक किलो १०६ ग्रॅम चरस व अन्य मुद्देमाल जप्त केला असून या प्रकरणात आंतरराष्ट्रीय अमली पदार्थ तस्करी रॅकेट कार्यरत असण्याची शक्यता पोलिसांनी व्यक्त केली आहे.
ठाण्याच्या हावरे सिटी परिसरातील सार्वजनिक रस्त्यावर रविवारी (ता. १४) मसुद हा चरससह येणार असल्याची माहिती पोलिस हवालदार अमोल देसाई यांना मिळाली. त्यानुसार पोलिसांनी सापळा रचून त्याला ताब्यात घेतले. शिळ डायघर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करून अटक करण्यात आली. आरोपीला न्यायालयात हजर केले असता मंगळवार (ता. २३)पर्यंत पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली आहे.
मसुद हा मूळचा चालक असून त्याच्याकडील चरस कोणाकडून आणला, कसा मिळवला आणि कोणासाठी नेमला होता, याचा तपास सुरू आहे. तसेच, हा चरस विदेशातून भारतात तस्करी करून आणल्याची शक्यता असून, आंतरराष्ट्रीय रॅकेट कार्यरत असल्याचा संशय पोलिसांनी वर्तवला आहे. ही कारवाई पोलिस उपायुक्त अमरसिंह जाधव यांच्या मार्गदर्शनाखाली, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक राहुल मस्के यांच्या नेतृत्वात सहाय्यक पोलिस निरीक्षक नीलेश मोरे, सोमनाथ पाटील, पोलिस उपनिरीक्षक राजेंद्र निकम, दीपक हुम्मलवाड व इतर पोलिस पथकाने केली.
अमोल देसाई, हरीष तावडे, संदीप चव्हाण, अभिजित मोरे, अमोल पवार, हुरोन तडवी, अजय सपकाळ, अमित सपकाळ, नंदकिशोर सोनगिरे, गिरीष पाटील, आबाजी चव्हाण, अनुप राक्षे, महिला पोलिस हवालदार शिल्पा कराबे, कोमल लादे आदी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा कारवाईत समावेश होता.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.