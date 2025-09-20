नवरात्रोत्सवासाठी मुंबादेवी सज्ज
नवरात्रोत्सवासाठी मुंबादेवी सज्ज
भाविकांच्या दर्शनाची तयारी अंतिम टप्प्यात
कुलाबा, ता. २० (बातमीदार) ः मुंबईचे नाव ज्या मुंबादेवीमुळे पडले त्या मुंबादेवी मातेचे दर्शन घेण्यासाठी मुंबईसह इतर राज्यांतूनही लाखो भक्तगण नवरात्रोत्सवात येत असतात. या दृष्टीने मुंबादेवी मंदिर ट्रस्टने सर्व तयारी केली आहे.
दरवर्षी मुंबादेवी मंदिरात नवरात्रीला होणारी गर्दी पाहता यंदा दुहेरी रांग करण्यात आली आहे. राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून या ठिकाणी भाविक दर्शनासाठी येतात. राजस्थान, गुजरातवरून आलेल्या भाविकांची संख्यादेखील अधिक असते. दर्शनासाठी आलेल्या भाविकांची रांग मुंबादेवी मंदिरापासून पायधुनीपर्यंत जाते. त्यामुळे बाहेर बॅरिकेड्स उभारण्यात आले आहेत. सुरक्षितेच्या दृष्टीने या ठिकाणी जागोजागी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवले आहेत. पुरुष तथा महिला सुरक्षा रक्षकदेखील या ठिकाणी कर्तव्य बजावत आहेत. लोकमान्य टिळक मार्ग पोलिस ठाण्याचे कर्मचारी २४ तास तैनात करण्यात आले आहेत.
मुंबादेवीला येण्यासाठी नागरिक मस्जिद बंदर स्थानकाचा वापर करतात. त्यामुळे तिथून येणारे रस्ते महापालिका प्रशासनाने फेरीवालामुक्त केलेले दिसत आहेत. नऊ दिवस या ठिकाणी देवीचा जागर करण्यात येतो. मंदिरात होणारी गर्दी पाहता मंदिर प्रशासनाने विशेष पासदेखील वितरित केले आहे. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही आम्ही नवरात्रोत्सवाची आतुरतेने वाट पाहत असतो. मुंबादेवी मंदिर परिसरात मोठ्या प्रमाणात दांडिया खेळण्यासाठी लोक येतात. यंदाही मुंबादेवी मंदिर परिसर सजवण्यात आला असून नवरात्रीची वाट पाहत असल्याचे रणजित पटवा या भाविकाने सांगितले.
दुकाने सज्ज
मुंबादेवी मंदिर परिसरात दागिना बाजार आणि झवेरी बाजार आहे. या ठिकाणी सोन्या-चांदीचे दागिने घेण्यासाठी लोक येतात व येथे आल्यानंतर आवर्जून मुंबादेवीचे दर्शन घेतात. मंदिराजवळ राजेश जैन यांचा दागिन्यांचा व्यापार आहे. नवरात्रोत्सवात सोन्या-चांदीचे दागिने खरेदी करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात देवीच्या भक्तांची वर्दळ असते. देवीला नवस देणारे भक्त आमच्या येथे सोन्याची नथ, मुकुट, हात, हार व बांगड्या बनवण्यासाठी ऑर्डर देतात, असे त्यांनी सांगितले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.