बाजारपेठेला नवरंग

वसई, ता. २० (बातमीदार) : गणेशोत्सवानंतर नवरात्रोत्सव साजरा करण्यासाठी नागरिकांची लगबग अंतिम टप्प्यात आली आहे. गरबा, दांडियामध्ये आपला पेहराव उठावदार दिसावा, यासाठी आतापासूनच खरेदीकडे नागरिक वळले आहेत. त्यामुळे वसई तालुक्यातील बाजारपेठा नवरंगांनी रंगल्याचे दिसून येत आहेत.
वसई तालुक्यात नवरात्रोत्सवात लहान मुलांसह तरुणाईमध्ये गरबा, दांडिया खेळण्यासाठी दरवर्षी उत्साह दिसून येतो. यंदादेखील मंडप सजू लागले आहेत. पारंपरिक पोषाखांनी दुकाने सजली आहेत. व्यापाऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात कपडे विक्रीसाठी उपलब्ध केले आहेत. आपल्या आवडीचा रंग निवडण्यासाठी बाजारात तरुणाईची गर्दी दिसत आहे. वसईमध्ये सायंकाळपासून गरबा खेळण्यासाठी तरुणाईची गर्दी होणार आहे.
घाऊक बाजारात ५० टक्के कमी भावात रंगीबेरंगी पोशाख मिळत आहेत. त्यामुळे खरेदीला वेग आल्याचे दिसून येत आहे. एकीकडे भक्तिमय वातावरण, तर दुसरीकडे दांडिया, गरबा खेळण्यासाठी नागरिकांत चैतन्य व बाजारपेठेत आर्थिक उलाढाल मोठ्या प्रमाणात होणार असल्याचे चित्र दिसत आहे.
किमतीमध्ये वाढ
विविध रंगांतील नक्षीदार पोशाखांची निवड करण्यास सुरुवात झाली आहे. अत्यंत बारकाईने नक्षीकाम, विणकाम केलेल्या कलाकुसरीचे पोशाख वसईच्या बाजारात आले असून, तरुणाईला ते आकर्षित करीत आहेत. विविध प्रकारच्या टोप्या, जॅकेटांची किंमत काही प्रमाणात वधारली आहे.
होलसेल भावात नवरात्र उत्सवासाठी लागणारे कपडे विक्री करीत आहोत. बाजार दरापेक्षा कमी किमतीत असल्याने नागरिक खरेदीसाठी येऊ लागले आहेत. रविवारी ग्राहकांची गर्दी अधिक प्रमाणात होईल, असे वाटते.
- वरुण अच्छीपालिया, व्यापारी
कपड्यांचा घाऊक भाव (रुपयांत)
चनिया-चोली ५०० ते २,०००
घागरा २०० ते ८००
धोतर ३००
जॅकेट ३००
मुलांचा पूर्ण पोशाख १५० ते ५००
ओढणी (दुपट्टा) १५०
