छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या शिकवणींना उजाळा
छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या शिकवणींना उजाळा
‘सकाळ एनआयई’चा स्तुत्य उपक्रम
अलिबाग, ता. २० (वार्ताहर) : दिवाळीची सुट्टी सुरू होताच मुलांना वेध लागतात ते किल्ले बनविण्याचे. मग त्यासाठी लागणारी माती, किल्ल्यावर ठेवण्यासाठी चिनी मातीचे मावळे,
विविध प्रकारचे प्राणी खरेदी करण्याची लगबग दिसून येते. दरम्यान, ‘सकाळ एनआयई’ने किल्ले बनवा, संघटित व्हा! , असा अभिनव उपक्रम हाती घेत विद्यार्थ्यांना छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या शिकवणींना उजाळा देण्यात आला.
सकाळ एनआयईची किल्ले कसे बनवावेत यासंदर्भातील एक कार्यशाळा नुकतीच आज पार पडली. आजच्या कार्यशाळेत उदेंरी किल्ल्याची प्रतिकृती बनविण्यात आली होती. यावेळी शाळेच्या मुख्याद्यापिका स्वाती भुसाणे, आसावरी नागांवकर, गीता महाडिक, शेखर गायकवाड आदी शिक्षक व सामाजिक कार्यकर्ते ॲड. हर्षल मोरे उपस्थित होते. अभ्यासपूर्ण किल्ले कसे बनवावे, यासंदर्भात या कार्यशाळेमध्ये मूर्तीकार प्रशिक्षक हिमालय चोरघे यांनी माहिती दिली. किल्ल्यांचे प्रकार, आखीव रेखीव प्रमाणबद्ध कसे बनवावेत? सजावट कशी करावी? निसर्ग पूरक वस्तूंचा वापर आणि किल्ल्यांबद्दलची ऐतिहासिक भौगोलिक आणि विशेष माहिती कशी गोळा करावी, याबाबत मार्गदर्शन या कार्यशाळेमध्ये दिले गेले. अलिबाग नगरपरिषदेच्या शाळा क्रमांक दोन मध्ये या कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. ज्यामध्ये मुलींनी आवडीने भाग घेतला. महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे कार्य पुढे चालू ठेवावे आणि लहान मुलांना आपली संस्कृती किल्ले आणि किल्ल्यांमुळे तयार झालेले स्वराज्य याबद्दलची माहिती त्यांच्या कोवळ्या वयातच मिळावी या हेतूने फार पूर्वी कोणीतरी किल्ले बांधायची प्रथा सुरू केली आणि त्याचा खूप चांगला फायदा
लहानपणी आम्हाला दिसला असे ॲड. हर्षल मोरे म्हणाले.
----------------------------------------------
एक पाच पंचवीस किल्ल्यांच्या पलीकडे आपल्याला किल्ले माहिती नसतात. त्यामुळे ठराविक किल्ल्यांबद्दल माहिती मिळाली. त्याचा इतिहास, भूगोल जाणून घेतला की, आपले काम झाले, असे आजकालच्या मुलांना वाटते. अर्थात यात सर्वतोपरे त्यांची चुकी आहे, असेही नाही. यासाठी ‘सकाळ एनआयई’ प्रमाणेच सर्वांनी यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. पुढच्या पिढीला गड-किल्ल्यांची माहिती करून देणे यासाठी अशा कार्यशाळा व गड- किल्ले पर्यटनासारखे कार्यक्रम आयोजित केले पाहिजेत.
- स्वाती भुसाणे, मुख्याद्यापिका
...............
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.