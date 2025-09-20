अनधिकृत बांधकामाविरोधात पालिकेची तोडक कारवाई
अनधिकृत बांधकामांविरोधात पालिकेची तोडक कारवाई
वाशी, ता. २० (बातमीदार) : नवी मुंबई महापालिका क्षेत्रातील कोपरखैरणे व वाशी येथे अतिक्रमण आणि अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्यांवर पालिकेच्या अतिक्रमण निर्मूलन पथकाने धडक कारवाई केली. वाशी विभागाअंतर्गत जुहू गाव येथे रंजना मधुकर भोईर (घर क्र. ३३८) यांच्या मालकीच्या अनधिकृत बांधकामास तसेच कोपरखैरणे विभागातील कोपरखैरणे सेक्टर १३ मधील भूखंड क्र. १० वरील राजपाल हॉस्पिटल व आकाश नंदलाल राजपाल यांच्या अनधिकृत बांधकामावर ही कारवाई करण्यात आली. संबंधित बांधकामांसाठी नवी मुंबई महापालिकेकडून नोटीस बजावण्यात आली होती. मात्र संबंधितांनी नोटीसची दखल न घेतल्यामुळे अतिक्रमण निर्मूलन विभागाने नवी मुंबई महापालिका आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांच्या निर्देशानुसार, अतिरिक्त आयुक्त डॉ. राहुल गेठे आणि उपायुक्त (अतिक्रमण) डॉ. कैलास गायकवाड यांच्या मार्गदर्शनाखाली तोडक कारवाई केली. कोपरखैरणे विभागातून कारवाईमध्ये सहाय्यक आयुक्त भरत धांडे, कनिष्ठ अभियंता चंद्रकांत धोत्रे तसेच इतर अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते. पोलिस बंदोबस्ताच्या देखरेखीखाली कारवाई केली गेली. या मोहिमेत चार मजूर, दोन इलेक्ट्रॉनिक हॅमर, एक पिकअप व्हॅन आणि एक जेसीबी यांचा वापर करण्यात आला.
वाशी येथील कारवाई सहाय्यक आयुक्त सुखदेव येडवे, कनिष्ठ अभियंता मंगेश मेहेर आणि अतिक्रमण निर्मूलन विभागाचे अधिकारी/कर्मचारी, अतिक्रमण निर्मूलन पोलिस व स्थानिक पोलिस यांच्या देखरेखीखाली पार पडली. येथे एक जेसीबी, एकूण १५ मजूर, आठ घन, दोन ब्रेकर आणि एका गॅसकटरचा वापर करण्यात आला. अनधिकृत बांधकामांवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश प्रशासनाने दिले होते.
