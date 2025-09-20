बीएमटीसी कामगारांच्या लढ्याला अखेर यश
बीएमटीसी कामगारांच्या लढ्याला अखेर यश
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते माजी कामगारांना धनादेश वाटप
तुर्भे, ता. २० (बातमीदार) : सिडकोच्या बंद पडलेल्या बीएमटीसी परिवहन सेवेतील कामगार मागील ४२ वर्षांपासून प्रलंबित मागण्यांकरिता लढा लढत होते. अखेर त्यांच्या मागणीला यश आले असून, राज्याचे उपमुख्यमंत्री व नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते माजी कामगारांना आर्थिक पॅकेज म्हणून १० लाख रुपयांच्या धनादेशाचे वाटप शुक्रवारी (ता. १९) सह्याद्री अतिथीगृहात करण्यात आले.
शासनाने सिडकोच्या माध्यमातून १९७२ रोजी येथील शेतजमिनी संपादित करून नवी मुंबईला आकार देण्यास सुरुवात केली. त्यानंतर येथील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था पार पाडावी, म्हणून सिडकोने बीएमटीसी ही परिवहन सेवा सुरू केली. काही वर्षांतच परिवहन सेवेचे आर्थिक गणित बिघडले आणि ही सेवा सिडकोने कायमची बंद केली. दरम्यान, सेवा बंद केल्यानंतर सिडकोने कामगारांना वाऱ्यावर सोडले. त्यामुळे कामगारांना सिडकोने आर्थिक मोबदला द्यावा, अशी मागणी होऊ लागली. याबाबत अनेक वेळा आंदोलनेदेखील झाली. यानंतर सिडकोला पाझर फुटला आणि त्यांनी कामगारांना आर्थिक मोबदला म्हणून १० लाख रुपये किंवा एक व्यावसायिक गाळा देण्याचा ठराव करून तो शासनाला पाठवला होता. नुकताच सिडकोच्या ठरावाला शासनाकडून मान्यता देण्यात आली होती. त्यामुळे या कामगारांना देण्यात येणाऱ्या आर्थिक मोबदल्यामधील अडथळा दूर झाल्याने शुक्रवारी सह्याद्री अतिथीगृहात उपमुख्यमंत्री व नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते या कामगारांना १० लाख रुपयांच्या धनादेशाचे वाटप करण्यात आले. या वेळी सिडकोचे उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल उपस्थित होते. तब्बल ४२ वर्षांनंतर या कामगारांना न्याय मिळाल्याने कामगारांच्या चेहऱ्यावर आनंद ओसंडून वाहत होता.
