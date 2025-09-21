त्या १४ गावांना सर्व सुविधा देण्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे निर्देश
१४ गावांना सर्व सुविधा द्या
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे आदेश
कल्याण, ता. २१ (वार्ताहर) : नवी मुंबई महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या १४ गावांना तातडीने पाणी, रस्ते, गटार, आरोग्य आणि शाळांसारख्या सर्व नागरी सुविधा द्याव्यात, असे आदेश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहेत. मुंबईतील सह्याद्री अतिथिगृहात झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे, आमदार राजेश मोरे, नवी मुंबईचे आयुक्त कैलास शिंदे, ठाणे जिल्हाधिकारी आणि सर्वपक्षीय विकास समितीचे सदस्य उपस्थित होते.
१४ गावांचा विकास रखडल्यामुळे गेल्या काही महिन्यांपासून सर्वपक्षीय विकास समितीने सातत्याने पाठपुरावा केला होता. यासाठी त्यांनी नगरविकास विभाग आणि संबंधित मंत्र्यांना निवेदने दिली होती. या मागण्यांवर कार्यवाही म्हणून उपमुख्यमंत्र्यांनी ही उच्चस्तरीय बैठक बोलावली. या बैठकीत नवी मुंबई महापालिकेच्या हद्दीत असलेल्या १४ गावांमध्ये रस्ते, गटार, पाणीपुरवठा, वीज, आरोग्य सुविधा आणि शाळा आदी कामे तातडीने सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले. आयुक्त कैलास शिंदे यांनी या कामांसाठी टेंडर प्रक्रिया पूर्ण झाल्याचे सांगितले. याशिवाय, या कामांसाठी लागणाऱ्या निधीसाठी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तत्काळ ७० कोटी रुपये मंजूर करण्याचे आदेश दिले आहेत. या निर्णयामुळे १४ गावांतील नागरिकांना लवकरच मूलभूत सुविधा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. स्थानिक रहिवाशांनी समाधान व्यक्त केले असून विकासाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी लवकरच सुरू होण्याची अपेक्षा आहे.
