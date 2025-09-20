मुंबई उपनगर जिल्हा कार्यालयात लोक अदालत
मुंबई, ता. २० ः अपील प्रकरणांच्या निपटाऱ्यासाठी जिल्हा अधीक्षक भूमिअभिलेख, मुंबई उपनगर जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात आले आहे. ही अदालत गुरुवारी (ता. २५) सकाळी ११ वाजता मुंबई उपनगर जिल्हा कार्यालयातील दहाव्या मजल्यावर होणार आहे. अपिलामधील दोन्ही पक्षकारांमध्ये तडजोड करण्यास मदत करून ही अपील प्रकरणे कायमस्वरूपी निकाली काढण्यासाठी संबंधित आवश्यक कागदपत्रे व पुरावे सोबत घेऊन उपस्थित राहावे, असे आवाहन मुंबई उपनगर भूमिअभिलेखचे जिल्हा अधीक्षक कृष्णात कणसे यांनी केले आहे. तसेच, नागरिकांची फेरफारसंबंधी कामे वेळेत आणि पारदर्शकपणे व्हावीत, यासाठी नगर भूमापन अधिकारी, बोरिवली या विभागाने ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियान’ ही महत्त्वाकांक्षी मोहीम हाती घेतली आहे. याअंतर्गत मंगळवारी (ता. २३) सकाळी साडेदहा ते संध्याकाळी साडेपाच या वेळेत नगर भूमापन कार्यालय इमारत, बोरिवली (प.) येथे फेरफार अदालत घेण्यात येणार आहे.
