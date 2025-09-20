अधिकाऱ्यांवर भ्रष्टाचार अंतर्गत गुन्हे दाखल करा
अधिकाऱ्यांवर भ्रष्टाचाराअंतर्गत गुन्हे दाखल करा
तत्काळ निलंबित करण्याची घाडीगावकर यांची मागणी
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २० : ठाणे महापालिकेमार्फत वेगवेगळ्या प्रभाग समित्यांअंतर्गत पदपथांलगत उभारण्यात आलेल्या अनधिकृत बांधकामांवर यापूर्वी कारवाई करण्यात आली होती. आता पुन्हा यातील बहुतांश ठिकाणी अनधिकृत बांधकामे थाटात उभी राहिली आहेत. याविरोधात माजी नगरसेवक संजय घाडीगावकर यांनी दंड थोपाटले असून, कायदेशीर कार्यवाहीसाठी ते पाठपुरावा करणार आहेत. तसेच याला जबाबदार असणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर संघटित भ्रष्टाचाराअंतर्गत गुन्हे दाखल करण्याचे आणि त्यांना तत्काळ निलंबित करण्याची मागणी घाडीगावकर करणार आहेत.
दिवा-शिळ येथील अनधिकृत बांधकामांप्रकरणी उच्च न्यायालयाने महापालिका आयुक्त सौरव राव यांना फटकारले. त्यानंतर स्वतः आयुक्तांनी तिथे धाव घेऊन कारवाई केली. यापूर्वी तत्कालीन ठाणे महापालिका आयुक्त विपीन शर्मा आणि अभिजित बांगर यांच्या कार्यकाळात माजी नगरसेवक संजय घाडीगावकर यांनी आवाज उठवत तक्रार केली होती. या तक्रारीवरून तत्कालीन आयुक्तांना नोटीस काढण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर याबाबत चौकशी समिती स्थापन करून कारवाई घेण्यात आली होती. यात तत्कालीन आयुक्त विपीन शर्मा आणि अभिजित बांगर यांनी कळवा, मुंब्रा, वागळे, दिवा, माजिवडा-मानपाडा, नौपाडा-कोपरी प्रभाग समितीअंतर्गत पदपथांवरील आणि पदपथांलगत असलेल्या शासकीय आणि खासगी अशा दोन्ही मोकळ्या जागांवर झालेले अनधिकृत बांधकामाचे व्यापारी गाळे, गॅरेज यांच्यावर तत्काळ कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. विशेष म्हणजे या दोघांनीही या कारवाईमध्ये स्वतःदेखील सहभाग घेतलेला होता. या सर्व निष्कासन झालेल्या अनधिकृत इमारती, व्यापारी गाळे, बैठ्या चाळी, रेस्टॉरंट, बार, हॉटेल्स यांचे पुन्हा पूर्ववत बांधकाम तयार झाले आहे. यात प्रामुख्याने माजिवडा-मानपाडा प्रभाग समिती क्षेत्रातील रस्त्यालगत निर्माण झालेली व्यापारी गाळ्यांची अनधिकृत बांधकामे, येऊर येथील बंगले, हुक्का पार्लर, बार या सर्व बांधकामांचा समावेश आहे. याबाबत माजी नगरसेवक संजय घाडीगावकर पुढील कायदेशीर कार्यवाहीसाठी पाठपुरावा करणार आहेत. तसेच याला जवाबदार असणाऱ्या संबंधित पद निर्देशित अधिकारी तथा सहा आयुक्त, उपायुक्त यांच्याविरोधात संघटित भ्रष्टाचाराअंतर्गत गुन्हे दाखल करण्याचे आणि त्यांना तत्काळ निलंबित करण्याची मागणी घाडीगावकर करणार आहेत.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.