वाहतूक विभागाच्या तीन परिपत्रकांची होळी
ठाणे शहर, ता. २० (बातमीदार) : ठाण्यातील वाहतूक नियोजनाबाबत गोंधळ उडाल्याने मनसेने ठाणे वाहतूक विभागाला उघडपणे धारेवर धरली आहे. अवघ्या काही दिवसांत तीन वेगवेगळ्या परिपत्रकांनी वाहतूक व्यवस्था विस्कळित झाली असून, या निर्णयांची प्रशासनावर नामुष्की आली आहे. यामध्ये ठाण्यातील मंत्री आणि प्रशासन दोघांनाही जबाबदार ठरवताना पक्षाने या तीनही परिपत्रकांची होळी केली आहे.
सुरुवातीला परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी ३१ डिसेंबरपर्यंत ठाण्यात अवजड वाहनांवर बंदी असल्याचे परिपत्रक जारी केले होते; मात्र काही दिवसांनंतर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी १८ सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबर या कालावधीत अवजड वाहनांना केवळ रात्री १२ ते सकाळी सहा वाजेपर्यंत वाहतूक परवानगी देणारे नवीन परिपत्रक काढले. आता मात्र जिल्हाधिकारी श्रीकृष्ण पांचाळ यांनी एका दिवसात हे परिपत्रक रद्द करीत पहाटे पाच ते ११ वाजेपर्यंत आणि संध्याकाळी पाच ते रात्री ११ वाजेपर्यंत अवजड वाहनांच्या बंदीची घोषणा केली आहे.
ठाण्यात नेमके काय चालले आहे, असा संतप्त सवाल महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे नेते अविनाश जाधव यांनी उपस्थित केला. त्यांनी नौपाडा येथील मध्यवर्ती पक्ष कार्यालयासमोर या तीन परिपत्रकांची होळी करून शासन व प्रशासनाचा निषेध केला. जाधव यांच्या मते, ठाणे जिल्ह्यातील रस्ते सुधारणेच्या ऐवजी मंत्री-प्रशासन अवजड वाहनांची वाहतूक नियंत्रित करण्यासाठी परिपत्रके काढत वेठीस धरत आहेत. गायमुख घाटाच्या रुंदीकरणाऐवजी परिपत्रकांचा खेळ खेळला जात आहे, असेही ते म्हणाले.
शालेय विद्यार्थी त्रस्त
जाधव यांनी असा आरोप केला आहे, की या परिपत्रकांमुळे ठाण्यातील वाहतूक थोडी कमी झाली असली तरी भिवंडी, पालघर आणि शहापूर कोंडीत वाहतुकीचा मोठा ताण वाढला आहे. या कोंडीत एका चिमुकल्या मुलीने जीवही गमावला आहे. याला जबाबदार कोण, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. जिल्हाधिकाऱ्यांनी काढलेल्या नव्या परिपत्रकामुळे दुपार आणि संध्याकाळी शाळा सुटण्याच्या वेळेत मोठी वाहतूक कोंडी होणार असून, त्यामुळे विद्यार्थ्यांनाही मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागणार आहे.
एका महिन्यात तीन परिपत्रके
२७ ऑगस्ट : परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या आदेशाने एमएमआरडीए, ठाणे पालिका आयुक्त आणि वाहतूक विभागाच्या बैठकीत ३१ डिसेंबरपर्यंत जड वाहनांवर घोडबंदर मार्गावर वाहतूक बंदीचे परिपत्रक काढले.
१६ सप्टेंबर : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या बैठकीत ठाणे आयुक्तालयाच्या हद्दीतील मार्गांवर जड वाहनांसाठी नवीन परिपत्रक काढले.
१९ सप्टेंबर : ठाणे जिल्हाधिकारी श्रीकृष्ण पांचाळ यांनी या विषयावर नवीन परिपत्रक जारी केले.
