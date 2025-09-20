पाम बीचवर आज स्वच्छता मॅरेथॉन
पाम बीचवर आज स्वच्छता मॅरेथॉन
सकाळ भवन येथे बिब घेण्यासाठी धावपटूंची गर्दी
नेरूळ, ता. २० (बातमीदार) : ‘स्वच्छ भारत मिशन’मध्ये देशात आघाडीवर असलेल्या नवी मुंबई शहराच्या स्वच्छतेचा संदेश देण्यासाठी नवी मुंबई महापालिका आणि ‘सकाळ’ यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित करण्यात आलेल्या ‘स्वच्छता मॅरेथॉन’ला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे. पाम बीच मार्गावर रविवारी (ता. २१) होणाऱ्या या मॅरेथॉनसाठी धावपटूंची ‘बिब’ घेण्यासाठी ‘सकाळ भवन’ बेलापूर येथे शनिवारी (ता. २०) मोठी गर्दी झाली होती.
‘स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता’ असा संदेश देणाऱ्या या मॅरेथॉनची सुरुवात नवी मुंबई महापालिका मुख्यालयापासून पहाटे साडेपाच वाजता होईल. धावणे हा उत्तम व्यायाम असून, शारीरिक तंदुरुस्तीसाठी तो लाभदायक आहे, हा आरोग्यदायी विचार समाजात रुजविणे हा या मॅरेथॉनचा मुख्य उद्देश आहे.
या मॅरेथॉनमध्ये १० किलोमीटर, ५ किलोमीटर आणि ३ किलोमीटर अशा तीन गटांमध्ये हजारो धावपटू सहभागी होणार आहेत. स्वच्छता मॅरेथॉनला नागरिकांनी मोठ्या संख्येने उत्साही सहभाग घ्यावा आणि शहर स्वच्छतेप्रति जपलेली आपली सामाजिक बांधिलकी सहभागातून अधोरेखित करावी, असे आवाहन करण्यात येत आहे.
मॅरेथॉनमध्ये सहभागी होणाऱ्या धावपटूंना बिबसह टी-शर्ट आणि इतर आवश्यक वस्तूंचे वाटप करण्यात आले. बिब घेण्यासाठी तरुण-तरुणी, मित्र-मैत्रिणींसह ‘सकाळ’च्या कार्यालयात दाखल झाले होते. नागरिकांच्या उत्साही सहभागामुळे ही मॅरेथॉन यशस्वी होईल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.
मला माझ्या आईने या मॅरेथॉन स्पर्धेसाठी सहभाग घेण्यास प्रोत्साहित केले आहे. ही माझी दुसरी मॅरेथॉन आहे. या मॅरेथॉनमध्ये सहभागी होण्यासाठी मी खूप उत्साही व आनंदी आहे.
- निपुण भाटकर, लहान स्पर्धक
मी पन्नासहून अधिक मॅरेथॉनमध्ये सहभागी झालेली आहे. पाम बीच नवी मुंबई येथे होणाऱ्या मॅरेथॉनमध्ये सहभागी होण्याचा मला आनंद होत आहे.
- राधा सुंदरेशन (वय ५७), ज्येष्ठ नागरिक
मॅरेथॉनमध्ये सहभागी होण्याचा आनंद वेगळाच असतो. ‘सकाळ’ने आम्हालाही संधी दिली, यामुळे ‘सकाळ’चे धन्यवाद. अनेकदा मी मॅरेथॉनमध्ये सहभागी झालेलो आहे.
- कैलास पटेल (वय ६६), ज्येष्ठ नागरिक
गेले आठ ते नऊ वर्षे मी मॅरेथॉनमध्ये सहभागी होत आहे. ही शरीराच्या आरोग्यासाठी लागलेली चांगली सवय आहे. दहा किलोमीटर मॅरेथॉन मी धावणार आहे. यामुळे मी खूप उत्सुक आहे.
- वीरश्री नांगरे, महिला
