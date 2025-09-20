घटाचे साहित्य महागले!
नवरात्रपूर्वी महागाईचा चटका
कल्याण, ता. २० (वार्ताहर) : पितृ पक्षात पडलेल्या अवकाळी पावसाचा प्रत्यक्ष परिणाम नवरात्र घटस्थापना साहित्याच्या दरांवर झाला आहे. कल्याणातील कुंभारवाडा आणि अत्रे रंगमंदिर रस्त्यावरच्या दुकानांमध्ये दुर्गापूजेच्या साहित्याची खरेदी करताना ग्राहकांना महागाईचा चटका बसत आहे.
नवरात्र उत्सवाच्या सुरुवातीला घटस्थापनेसाठी लागणाऱ्या घट, माती, धान्य, फुले, दिवा, परडी (टोपल्या), मातीचा गरबा अशा विविध पूजा साहित्याचा यात समावेश होतो. यंदा बांबूच्या परड्यांच्या दरात ३० ते ४० टक्के वाढ झाली असली तरी मनमाड, पुणे, नाशिकमधून येणाऱ्या परडी (टोपल्या), हरे या बांबू साहित्याच्या घाऊक किमतीत वाढ झाल्याने या साहित्य विक्रीच्या किरकोळ बाजारात किंमत वाढल्याचे सुपेविक्रेत्या दीपाली भावे यांनी सांगितले.
दरवाढीची प्रमुख कारणे
पावसामुळे सुकी माती कमी प्रमाणात उपलब्ध
बांबू साहित्याच्या (मनमाड, पुणे, नाशिकहून येणारे) घाऊक दरात वाढ
साजवट साहित्याची (काच, टिकल्या, लेस) कमी आवक
फुलांची मागणी अधिक, पण आवक कमी
गणपतीत मोठी विक्री झाल्याने गरबा सजावटीसाठी साहित्य उणे
नागरिक काय म्हणतात?
उंबरडे येथील अश्विनी पाटील यांनी म्हटले, की आधीच महागाईचा भार आणि त्यात नवरात्र पूजेसाठी साहित्यही महागले आहे. घराचा आर्थिक डोलारा सांभाळताना खर्च आवाक्यात आणणे कठीण जात आहे.
कोणत्या वस्तूंमध्ये दरवाढ?
साहित्य दरवाढ (टक्केवारीत अंदाजे) किरकोळ किंमत
टोपली, दुरडी, हरे (बांबूपासून) ३०-४०% २० ते ४५०
मातीचा गरबा ३०-३५% १५० ते ४५०
सुकी मात (१ किलो) अत्यल्प उपलब्धता ५०
