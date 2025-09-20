अपहरण प्रकरणात खेडकर कुटुंब अडचणीत
आयएएस पूजा खेडकर यांचे कुटुंब अडचणीत
अंगरक्षकाला अटक; आई-वडील अद्याप फरार
नवी मुंबई, ता. २० (वार्ताहर) : एका किरकोळ अपघातावरून सुरू झालेल्या वादातून ऐरोली येथे एका ट्रक हेल्परचे अपहरण केल्याप्रकरणी माजी आयएएस अधिकारी पूजा खेडकर यांचे वडील दिलीप खेडकर, आई मनोरमा खेडकर आणि अंगरक्षक प्रफुल्ल साळुंखे यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याप्रकरणी पोलिसांनी प्रफुल्ल साळुंखे याला धुळ्यातून अटक केली आहे, तर दिलीप आणि मनोरमा खेडकर अद्याप फरार आहेत.
ऐरोली येथे शनिवारी (ता. १३) दिलीप खेडकर यांच्या लँड क्रूझर कारला एका ट्रकमध्ये किरकोळ धडक बसली. या अपघातानंतर दिलीप खेडकर आणि त्यांचा अंगरक्षक प्रफुल्ल साळुंखे यांनी ट्रक मदतनीस प्रल्हादकुमार चौहान (वय २२) याचे जबरदस्तीने अपहरण केले. त्याला पुण्यातील बावधन येथील त्यांच्या बंगल्यात डांबून ठेवले, त्याचा मोबाईल काढून घेतला, शिळे अन्न दिले आणि पैसे न दिल्यास गंभीर परिणामांची धमकी दिली.
या घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर रबाळे पोलिसांनी अपहरणाचा गुन्हा दाखल केला. पोलिसांनी रविवारी (ता. १४) पुण्यातील खेडकर यांच्या बंगल्यावर छापा टाकून प्रल्हाद चौहान याची सुटका केली. या वेळी पोलिसांनी घटनास्थळी अपहरणासाठी वापरलेली गाडीही जप्त केली.
पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न
या गुन्ह्यात महत्त्वाचे पुरावे असलेले सीसीटीव्ही फुटेज नष्ट करण्याचा प्रयत्न मनोरमा खेडकर यांनी केला असल्याचे तपासात उघड झाले. त्यामुळे त्यांच्यावर पुरावे नष्ट केल्याचाही गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
गुन्ह्याच्या कलमात वाढ
याप्रकरणी सुरुवातीला केवळ अपहरणाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता; परंतु आता छळ, धमकी, कट रचणे आणि पुरावे नष्ट करणे अशा विविध कलमांची वाढ करण्यात आली आहे. पोलिसांकडून फरार असलेल्या दिलीप आणि मनोरमा खेडकर यांचा शोध सुरू आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास सहाय्यक पोलिस निरीक्षक दीपक खरात करीत आहेत.
