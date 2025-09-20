स्पोर्टिंग क्लबवर शिंदेच्या शिवसेनेचे वर्चस्व
स्पोर्टिंग क्लबवर शिंदेंच्या शिवसेनेचे वर्चस्व
भाजप, उबाठा, मनसेवर मात
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २० (बातमीदार) : ठाण्यातील १०० वर्षे जुन्या स्पोर्टिंग क्लब कमिटीच्या निवडणुकीत शिंदेंच्या शिवसेनेविरुद्ध भाजप, उबाठा, मनसे असा सामना रंगल्याचे चित्र होते. या निवडणुकीत शिंदेंच्या शिवसेनेचे माजी नगरसेवक विकास रेपाळे यांच्या स्पोर्टिंग क्लब पॅनेलने नऊपैकी पाच जागांवर विजय मिळवत बाजी मारली, तर भाजपचे माजी नगरसेवक डाॅ. राजेश मढवी यांच्या स्पोर्टिंग कार्यशील पॅनेलला चार जागांवर विजय मिळविता आला आहे.
मुंबई क्रिकेट संघटनेला संलग्न असलेल्या शतायुषी स्पोर्टिंग क्लब कमिटीची त्रैवार्षिक निवडणूक शुक्रवार, १९ सप्टेंबरला सेंट्रल मैदावरील क्लबच्या सभागृहात पार पडली. या निवडणुकीत १८ उमेदवार उभे होते, तर क्लबचे १५७ सदस्य मतदार होते. या निवडणुकीसाठी सुरुवातीला २४ उमेदवारांनी आपले निवडणूक अर्ज दाखल केले होते. दरम्यान, नावे मागे घेण्याच्या शेवटच्या दिवशी सहा उमेदवारांनी आपले अर्ज मागे घेतले. विसर्जित कार्यकारिणीतील नऊपैकी आठ सदस्य पुन्हा एकदा निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले होते. स्पोर्टिंग कार्यशील पॅनेलमधून भाजपचे माजी नगरसेवक डाॅ. राजेश मढवी, शिवसेना (उबाठा)चे पदाधिकारी सचिन गोरीवले, मनविसेचे सरचिटणीस संदीप पाचंगे हे एकत्रितपणे निवडणूक लढवित होते. त्यांच्या विरोधातील स्पोर्टिंग क्लब पॅनेलमधून शिंदेंच्या शिवसेनेचे माजी नगरसेवक विकास रेपाळे आणि माजी परिवहन सभापती विलास जोशी हे निवडणूक लढवित होते. त्यांच्या पॅनेलमधून यापूर्वी भाजपचे पदाधिकारी प्रशांत गावंड यांनी निवडणूक लढविले होती. मात्र अचानकपणे त्यांनी माघार घेतली होती. यामुळे या निवडणुकीत शिंदेंच्या शिवसेनेविरुद्ध भाजप, उबाठा, मनसे असा सामना रंगल्याचे चित्र होते.
दरम्यान, संस्थेच्या एकूण १५८ सदस्यांपैकी १४३ सदस्यांनी मतदानाचा हक्क बजावला. ११ सदस्य गैरहजर राहिले तर तीन मते बाद झाली. मतदान करणाऱ्यांमध्ये राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, आमदार संजय केळकर, आमदार निरंजन डावखरे, आमदार जितेंद्र आव्हाड, माजी खासदार राजन विचारे, डॉ. संजीव नाईक यांचा समावेश होता. या अटीतटीच्या निवडणुकीत स्पोर्टिंग क्लब पॅनेलचे माजी परिवहन सभापती विलास जोशी, माजी शिक्षण समिती सभापती विकास रेपाळे, ॲड. कैलास देवल, श्रावण तावडे आणि किरण साळगावकर निवडून आले. तर मावळत्या कार्यकारिणीतील माजी अध्यक्ष डॉ. राजेश मढवी, सचिव दिलीप धुमाळ, अतुल फणसे, डॉ. योगेश महाजन यांनी आपल्या जागा कायम राखल्या.
कोट
स्पोर्टिंग क्लब कमिटी ही ठाण्यातील क्रिकेट खेळातील अग्रगण्य संस्था आहे. ठाण्याच्या क्रिकेटमध्ये संस्थेचे भरीव योगदान आहे. पुढील वाटचालीत विरोधकांनाही बरोबर घेऊन ठाण्याचे क्रिकेट आणि सेंट्रल मैदानाच्या विकासासाठी काम करणार आहे.
- विकास रेपाळे, उमेदवार, स्पोर्टिंग क्लब पॅनेल
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.