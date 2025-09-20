सकाळ सिटी हेल्थ रन मॅरेथॉननिमित्त पामबिच मार्गावरील वाहतुकीत बदल
मॅरेथॉननिमित्त पाम बीच मार्गावरील वाहतुकीत बदल
पहाटे दोन ते सकाळी ११ वाजेपर्यंत निर्बंध
नवी मुंबई, ता. २० (वार्ताहर) : ‘सकाळ मीडिया ग्रुप प्रा.लि.’ यांच्या वतीने नवी मुंबईतील पाम बीच मार्गावर रविवारी (ता. २१) ‘सकाळ सिटी हेल्थ रन मॅरेथॉन २०२५’चे आयोजन करण्यात आले आहे. या स्पर्धेमुळे पाम बीच मार्गावरील वाहतुकीत तात्पुरते बदल करण्यात आले आहेत. वाहतुकीतील हा बदल पहाटे दोन ते सकाळी १० वाजेपर्यंत असेल, अशी माहिती सीवूड वाहतूक शाखेच्या वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक मोहिनी लोखंडे यांनी दिली.
वाहतूक शाखेने दिलेल्या माहितीनुसार बेलापूरकडून वाशी, मुंबई, ठाणेच्या दिशेने जाणाऱ्या वाहनांना मोराज सर्कलपर्यंत प्रवेश बंद राहणार आहे. या कालावधीत वाशी ते बेलापूर वाहिनीवर वाहनांची वाहतूक वळविण्यात येणार असून, त्या मार्गावर दोन्ही बाजूंनी वाहतूक सुरू राहणार आहे.
या वाहतूक निर्बंधांचा पोलिस वाहने, फायर ब्रिगेड, रुग्णवाहिका तसेच इतर अत्यावश्यक सेवांतील वाहनांवर परिणाम होणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
पर्यायी मार्ग आणि आवाहन
वाशीहून किल्ला जंक्शनकडे आणि किल्ला जंक्शनहून वाशीमार्गे जाणारी वाहने ही मोराज सर्कलपासून बेलापूरकडे जाणाऱ्या वाहिनीवरील एकाच लेनवरून वळवली जातील. तसेच, सायन-पनवेल महामार्ग, उरण फाटामार्गेही वाहने इच्छितस्थळी पोहोचू शकतील. ‘सकाळ सिटी हेल्थ रन मॅरेथॉन २०२५’ स्पर्धा सुरळीत पार पाडण्यासाठी व अपघात टाळण्यासाठी पाम बीच मार्गावरील वाहतुकीत तात्पुरते बदल करण्यात आले आहेत. नागरिकांनी या कालावधीत सहकार्य करावे, असे आवाहन वाहतूक विभागाचे पोलिस उपायुक्त तिरुपती काकडे यांनी केले आहे.
