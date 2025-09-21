जूचंद्रमधील श्रीचंडिकादेवी मंदिर सज्ज
विरार (बातमीदार) : आदिशक्ती आदिमाया श्री पार्वती मातेचे रूप असलेल्या दुर्गामातेचा उत्सव अर्थात नवरात्रोत्सव येत्या सोमवारपासून मोठ्या उत्साहाने व भक्तिभावाने साजरा होत आहे. त्यानिमित्त वसई तालुक्यातील आदिमाया, आदिशक्ती श्री चंडिका देवीच्या नवरात्रोत्सवासाठी मंदिर व्यवस्थापन सज्ज झाले आहे. मोठ्या प्रमाणात भाविक भक्तगण या ठिकाणी येणार असल्याने भाविकांच्या व्यवस्थेसाठी मंदिर व्यवस्थापन सज्ज झाले असून त्यासाठीची तयारी पूर्ण झाली आहे. यावर्षी चंडिका मातेच्या नवरात्रोत्सवाचे हे ७१वे वर्ष आहे.
नवरात्रोत्सवाच्या अमृत महोत्सवाकडे वाटचाल करणाऱ्या श्री चंडिका मातेच्या नवरात्रोत्सवासाठी यंदा मंदिर व्यवस्थापन समिती, तसेच ग्रामस्थांनी मोठ्या प्रमाणात तयारीला सुरुवात केली आहे. यंदा विविध कीर्तनकार, तसेच भजनी मंडळांचे सुश्राव्य भजनांचा व कीर्तनाचा कार्यक्रम मंदिर व्यवस्थापनाकडून आयोजित करण्यात आला आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.