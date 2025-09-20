ट्रॅक्टरसह नदीत कोसळून तरुण चालकाचा मृत्यू
ट्रॅक्टरसह नदीत कोसळून चालकाचा मृत्यू
कर्जत, ता. २० (बातमीदार) : कर्जत तालुक्यातील हुमगाव येथील संकेत रमेश बार्शी (वय २८) या तरुणाचा शनिवारी दुपारी ट्रॅक्टरसह नदीत कोसळून मृत्यू झाला. वाहनचालक म्हणून काम करणारा संकेत गेली अनेक वर्षे स्थानिक मालविक्री करणाऱ्या वाहनांवर चालक म्हणून कार्यरत होता.
संकेत गौळवाडी येथून मांडवणेकडे जात असताना वैजनाथ नदीवरील पुलाजवळ ट्रॅक्टरवरील नियंत्रण सुटल्याने ट्रॅक्टर थेट पुलाच्या कठड्यावरून खाली नदीत कोसळला आणि या अपघातात त्याचा जागीच मृत्यू झाला. संकेत हा त्याच्या कुटुंबाचा एकमेव आधार होता. त्याच्या पश्चात त्याची वृद्ध आई असून, त्याच्या निधनाने परिसरात शोककळा पसरली आहे. घटनेची माहिती मिळताच कर्जत पोलिसांनी तत्काळ घटनास्थळी धाव घेतली आणि पुढील तपास सुरू केला आहे.
