मनसेने खानिवडे टोलनाका दोन तास पाडला बंद
मनसेचे खानिवडे टोलनाक्यावर आंदोलन
महामार्गावरील खड्डे, वाहतूक कोंडीविरोधात आक्रमक भूमिका
नालासोपारा, ता. २० (बातमीदार) : मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावर निकृष्ट दर्जाचे झालेले सिमेंट काँक्रीटचे काम, रस्त्यावर पडलेले खड्डे, खड्ड्यामुळे होणारी वाहतूक कोंडी, यामुळे गुरुवारी (ता. १८) दोन वर्षांच्या चिमुरड्याच्या मृत्यूचे तीव्र पडसाद सर्वत्र उमटल्यानंतर आज वसई-विरार येथील मनसे कार्यकर्त्यांनी आक्रमक होत, विरार हद्दीतील खानिवडे टोलनाका येथे तीव्र आंदोलन केले. त्यामुळे दोन तास टोलनाका बंद पडला होता. टोल व्यवस्थापनाकडून खड्डे बुजवण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर आंदोलन तूर्तास स्थगित केले आहे.
पालघर लोकसभा अध्यक्ष जयेंद्र पाटील, वसई-विरार शहराध्यक्ष प्रवीण भोईर आणि विनोद मोरे यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन करण्यात आले. यामध्ये शेकडो मनसे कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.
हा महामार्ग दिल्लीला जोडणारा असून ६०० कोटी रुपये खर्च करून १२० किलोमीटरचा सिमेंट-काँक्रीटचा रस्ता तयार करण्यात आला होता; मात्र निकृष्ट दर्जाच्या कामामुळे जागोजागी खड्डे पडले आहेत, ज्यामुळे अपघात आणि मोठी वाहतूक कोंडी होत आहे. मनसेने केलेल्या रास्ता रोकोमुळे काही काळ तणावाची स्थिती निर्माण झाली होती.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.