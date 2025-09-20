सरकारचे आरोप गंभीर स्वरूपाचे
२६/११ हल्लाप्रकरणी अन्सारीला भूमिका मांडण्यासाठी न्यायालयची संधी
सकाळ वृत्तसेवा,
मुंबई, ता. २० : २६/११ दहशतवादी हल्लाप्रकरणातील आरोपी आणि निर्दोष सुटका झालेल्या फहीम अन्सारीविरोधातील आरोप हे गंभीर स्वरूपाचे असल्याचे निरीक्षण शनिवारी (ता.२०) उच्च न्यायालयाने नोंदवले. या आरोपींचा अभ्यास करण्यासाठी अन्सारीला संधी देणे आवश्यक असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.
राज्य सरकराच्या वतीने शनिवारी सीलबंद लिफाफ्यात अहवाल सादर करण्यात आला. त्यानुसार, याचिकाकर्त्याविरुद्ध गंभीर तक्रारी आहेत, या टप्प्यावर ते प्रतिज्ञापत्र उघड करू इच्छित नसल्याची माहिती सरकारी वकील मनकुंवर देशमुख यांनी शनिवारी दिली. त्याची दखल मुख्य न्या. श्री चंद्रशेखर आणि न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने घेतली. राज्य सरकारने केलेले आरोप गंभीर आहेत. त्यामुळे अन्सारीला अभ्यास करण्यासाठी संधी देणे आवश्यक असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले आणि अन्सारीच्या वकिलांना याचिकेच्या समर्थनार्थ अतिरिक्त माहिती सादर करण्यासाठी चार आठवड्यांची मुदत देण्यात आली. तोपर्यंत कोणताही आदेश देणार नसल्याचेही निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. तत्पूर्वी, रिक्षा चालवून उदरनिर्वाह करण्यासाठी पोलिसांकडून ना हरकत प्रमाणपत्र (क्लिअरन्स सर्टिफिकेट) मिळावे, अशी मागणी अन्सारीने याचिकेतून केली आहे. दहशतवादी आरोपातून निर्दोष मुक्तता झाल्यानंतर सरकारने कोणत्या कायद्यानुसार अन्सारीला प्रमाणपत्र नाकारले, अशी विचारणा न्यायालयाने केली होती.
