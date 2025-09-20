मुंबई मराठी साहित्य संघात ‘ऊर्जा’चेच वर्चस्व
मुंबई मराठी साहित्य संघात ‘ऊर्जा’चेच वर्चस्व
अंतिम निकाल आज; नियामक मंडळाच्या मतमोजणी रात्री उशिरा सुरू
मुंबई, ता. २० : मुंबई मराठी साहित्य संघाच्या पंचवार्षिक निवडणुकीत ऊर्जा पॅनेलने वर्चस्व राखले आहे. संघाच्या अध्यक्षपदी ऊर्जा पॅनेलच्या उषा तांबे यांना सर्वाधिक मते मिळाली आहेत, तर उपाध्यक्षपदाच्या शर्यतीतही या पॅनलच्या सातपैकी पाच जणांनी विजय मिळवला आहे.
मुंबईतील मराठी साहित्य संघाच्या निवडणुकीत ऊर्जा आणि डॉ. भालेराव विचार मंच हे दोन पॅनेल एकमेकांसमोर उभे होते. नियामक मंडळाच्या सदस्यांच्या मतमोजणीला शनिवारी उशिरा सुरुवात झाल्याने साहित्य संघाच्या या पंचवार्षिक निवडणुकीचा निकाल रविवारी जाहीर होणार असल्याचे सांगण्यात येते. यात डॉ. भालेराव विचारमंचाकडून निवडणुकीत राजकीय बळाचा वापर करण्याच्या आल्याच्या चर्चा झाल्या होत्या. या पॅनलने ऊर्जा पॅनेल आणि निवडणूक आधिकाऱ्यांवरच अनेक आरोप करून या प्रक्रियेत मतचोरी झाल्याचा दावा केला होता.
उषा तांबे यांना ३३४ मते
- निवडणुकीसाठी १७ सप्टेंबरपर्यंत टपाली मतदान घेण्यात आले. १४०० मतदारांपैकी ४४७ मतदारांनी मतदान केले. त्यात ऊर्जा पॅनेलच्या उषा तांबे यांना ३३४, तर ‘भालेराव विचार मंच’चे किशोर रांगणेकर यांना २९१ मते मिळाली आहेत.
- उपाध्यक्षपदासाठी ‘ऊर्जा’चे विजय केंकरे, अशोक कोठावळे, अनिल बांदिवडेकर, सुदेश हिंगलासपूरकर आणि रेखा नार्वेकर यांना सर्वाधिक मताधिक्य आहे. त्यासोबत ‘भालेराव विचार मंच’चे जयराज साळगावकर आणि मधुकर वर्तक यांनाही अधिक मते मिळाल्याचे सांगण्यात येते.
