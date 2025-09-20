दिल्ली प्राणिसंग्रहालयातील हत्तीचा मृत्यू हृदयविकाराने?
नवी दिल्ली, ता. २० : राष्ट्रीय प्राणिसंग्रहालयातील (एनझेडपी) एकमेव आफ्रिकन हत्ती शंकर याचा हृदयविकाराने मृत्यू झाल्याचे शवविच्छेदन प्राथमिक अहवालातून निष्पन्न झाल्याची माहिती प्राणिसंग्रहालयाने शनिवारी (ता. २०) दिली. याबाबत बरेली येथील इंडियन व्हेटर्नरी रिसर्च इन्स्टिट्यूटच्या (आयव्हीआरआय) प्रयोगशाळेचा अहवाल आल्यानंतरच याची पुष्टी होऊ शकणार आहे. हत्तीच्या मृत्यूमागील नेमके कारण शोधण्यासाठी संचालक स्तरावर आणि मंत्रालयाकडून चौकशी सुरू आहे, असे प्राणिसंग्रहालयाच्या निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे. प्राणिसंग्रहालयात एकमेव २९ वर्षीय नर आफ्रिकन हत्तीचा बुधवारी (ता. १७) रात्री मृत्यू झाला होता. झिम्बाब्वेने भारताला भेट दिलेला शंकर हा २७ वर्षे दिल्ली प्राणिसंग्रहालयाचा सदस्य होता. नोव्हेंबर १९९८ मध्ये तो प्राणिसंग्रहालयात आला. बंबई नावाच्या मादी आफ्रिकन हत्तीच्या मृत्यूनंतर तो २००५पासून एकटाच होता.
