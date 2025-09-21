टँकरच्या धडकेत टेम्पोचे नुकसान
टँकरच्या धडकेत टेम्पोचे नुकसान
कर्जत (बातमीदार) ः कर्जत-कल्याण राज्यमार्गावर वरेडी हद्दीत आंबिवलीकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर टेम्पो-टँकरची धडक झाली. आंबिवलीकडे वळण घेताना हा अपघात झाला होता.
टेम्पोला धडक बसल्याने चालक अडकून पडला होता. घटनास्थळावरील अन्य वाहनचालकांनी त्याला सुखरूप बाहेर काढले. या ठिकाणी गतिरोधक नसल्याने वारंवार अपघात घडत असल्याचे स्थानिकांचे म्हणणे आहे. तसेच यापूर्वीही अनेक गंभीर अपघात येथे झाले आहेत. त्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने तातडीने गतिरोधक बसवावेत, अशी मागणी स्थानिकांनी केली आहे.
