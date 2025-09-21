बुलेट ट्रेन ठाकरेंमळे रखडली
‘बुलेट ट्रेन ठाकरेंमुळे रखडली’
वाशी, ता. २१ (बातमीदार) ः मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन भूसंपादनास ठाकरे सरकारच्या काळातील दिरंगाईमुळे प्रकल्पाचे काम रखडल्याची टीका केंद्रीय रेल्वे, माहिती व प्रसारणमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी केली. शनिवारी (ता. २०) घणसोलीत ते उपस्थित होते.
मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन देशातील पहिला हाय-स्पीड रेल्वे प्रकल्प आहे. ५०८ किलोमीटर लांब अशा या प्रकल्पाचे नॅशनल हाय स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेडतर्फे काम सुरू आहे. या प्रकल्पात १२ स्थानके असून त्यात मुंबई, ठाणे, विरार, बोईसर, वलसाड, सुरत, भरूच, वडोदरा, आनंद आणि अहमदाबादचा समावेश आहे. या प्रकल्पासाठी ठाणे-शिळफाटा विभागात २१ किलोमीटर लांबीचा बोगदा तयार होत असून त्यातील सात किलोमीटर भाग समुद्राखालून आहे. बोगद्याचे काम ऑस्ट्रियन टनेलिंग पद्धतीने सुरू आहे. बोगद्याचे काम वेगाने सुरू असून आगामी टप्पे लवकर पूर्ण करण्यात येणार असल्याचे या वेळी वैष्णव यांनी सांगितले.
------------------------------------
स्वदेशी तंत्रज्ञानाचा वापर
घणसोली ते शिळफाटा हा बोगदा ४.९ किलोमीटर लांबीचा असून तो बीकेसी ते शिळफाटा या २१ किलोमीटर समुद्राखालून जाणाऱ्या बोगद्याचा महत्त्वाचा भाग आहे. यात ठाणे खाडीखालून जाणाऱ्या सात किलोमीटर भागाचा समावेश आहे. या प्रकल्पात स्वदेशी तंत्रज्ञान, यंत्रसामग्री आणि सुटे भाग वापरले गेले असून ‘मेक इन इंडिया’ला मोठी चालना मिळाली आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.