स्वच्छता मोहीम नागरिकांना माझा कचरा, माझी जबाबदारीचा संदेश

डोंबिवली, ता. २१ (बातमीदार) ः कल्याण-डोंबिवली महापालिका क्षेत्रात स्वच्छता ही सेवा अभियानअंतर्गत ड प्रभाग परिसरात चक्कीनाका ते बिकानेर बेकरी येथे सखोल स्वच्छता मोहीम राबविण्यात आली. महापालिकेच्या स्वच्छता विभागाने या मोहिमेदरम्यान रस्ते व फुटपाथ स्वच्छता, झाडलोट, कचरा गोळा करून योग्य विल्हेवाट या सर्व बाबींवर विशेष भर दिला. नागरिकांना अधिक स्वच्छ व निरोगी वातावरण मिळावे, यासाठी कर्मचारीवर्गाने मनापासून मेहनत घेतली. नागरिकांमध्ये जनजागृतीसाठी माझा कचरा, माझी जबाबदारी या संकल्पनेवर आधारित पथनाट्यही सादर करण्यात आले.
या मोहिमेस घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे उपायुक्त प्रसाद बोरकर, सहाय्यक आयुक्त उमेश यमगर, मुख्य स्वच्छता अधिकारी ऑगस्टीन घुटे, विक्रम गायकवाड, रचना पार्क ज्येष्ठ नागरिक संघाचे अध्यक्ष मनोहर देसाई व प्रधान, ज्येष्ठ नागरिक, चेतना शाळेचे विद्यार्थी, सुमित एल्कोचे पथक, अधिकारी-कर्मचारी व इतर मान्यवर उपस्थिती लाभली. नागरिकांनी दररोज घंटागाडीत कचरा देणे, व्यावसायिकांनी दुकानात कचरा डबे ठेवणे, रस्त्यावर कचरा न टाकणे याबाबत आवाहन करण्यात आले.
