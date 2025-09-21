खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी घेतली केडीएमसी आयुक्तांची भेट
खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी घेतली आयुक्तांची भेट
२७ गावांतील कर्मचाऱ्यांचा पालिकेच समाविष्ट करण्याबाबत बैठक
कल्याण, ता. २१ (वार्ताहर) : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत २७ गावांतील कर्मचाऱ्यांचा पालिकेत समावेश करण्याबाबत खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांच्या उपस्थितीत आयुक्त अभिनव गोयल यांच्या दालनात नुकतीच महत्त्वाची बैठक पार पडली. या वेळी बैठकीत विविध प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. या वेळी आमदार राजेश मोरे, जिल्हाप्रमुख गोपाळ लांडगे, आगरी युथ फोरमचे अध्यक्ष गुलाब वझे, अभिनव गोयल यांच्यासह पालिका अधिकारी, स्थानिक पदाधिकारी कार्यकर्ते आणि अधिकारी उपस्थित होते.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कार्यकाळात २७ गावांतील ग्रामपंचायतीमधील ४९९ कर्मचाऱ्यांचा पालिकेत समावेश करण्याचा निर्णय झाला होता, मात्र या कर्मचाऱ्यांची ज्या पदावर नियुक्ती झाली होती त्याच पदावर त्यांना पालिकेत रुजू करण्यात यावे, अशी मागणी सातत्याने करण्यात येत होती. या मागणीबाबत शासनाकडे प्रस्तावदेखील पाठवण्यात आला होता. याला शासनाने मंजुरी दिली असून, २७ गावांतील सर्व कर्मचारी ज्या पदावर रुजू झाले होते, त्याच पदावर त्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेनुसार महापालिकेतही कार्यरत राहतील, असा निर्णय सरकारकडून घेतला आहे, तर यातील १८० कर्मचाऱ्यांना नवरात्रीच्या दरम्यान याबाबतचे पत्रदेखील देण्यात येईल, असे बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले.
नोकरी, व्हेरिफिकेशन, पेन्शन, सवलती
याचबरोबर यातील निरक्षर कर्मचाऱ्यांना मेडिकल व पोलिस व्हेरिफिकेशन देण्यात यावे, गावातील मृत व निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना नोकरी व पेन्शन लागू करण्यात यावे. कर्मचाऱ्यांचे शिक्षण कमी असल्यास त्यांना निकष पूर्ण करणासाठी तीन वर्षांची मुदत दिली जावी याबाबत चर्चा करण्यात आली.
संत सावळाराम महाराजांच्या स्मारक निधीची उपलब्ध
कचोरे टेकडी येथील संत सावळाराम महाराजांच्या स्मारक उभारणीबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. स्मारक उभारणीसाठी निधीची उपलब्धता झाली असून, लवकरच स्मारकाच्या उभारणीचे काम सुरू करण्याच्या सूचना या वेळी महापालिकेला दिल्या. २७ गावांतील नागरिकांना भरावा लागणाऱ्या पाणी कराबाबत या वेळी चर्चा करण्यात आली.
