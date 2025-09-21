पालघर स्थानकावरील आरक्षण खिडकी पुन्हा सुरू
पालघर, ता. २१ : पालघर रेल्वेस्थानकावरील बंद करण्यात आलेली आरक्षण खिडकी पुन्हा एकदा सुरू करण्यात आली आहे. खासदार डॉ. हेमंत सवरा यांच्या पाठपुराव्यामुळे रेल्वे प्रशासनाने ही खिडकी पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे पालघर परिसरातील शेकडो रेल्वे प्रवाशांना या सेवेचा लाभ मिळणार आहे.
पालघर रेल्वेस्थानकावरील एका सकाळच्या व एका संध्याकाळच्या खिडकीचे कामकाज बंद करण्यात आले होते. त्यामुळे प्रवाशांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत होते. विशेषतः गणपती, दिवाळी आणि उन्हाळी सुट्टीच्या काळात आरक्षणासाठी प्रचंड गर्दी होत होती. पालघर हे जिल्हा मुख्यालय असून राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय विकासकामे सुरू असल्याने येथील प्रगती झपाट्याने होत आहे. या पार्श्वभूमीवर देशातील विविध भागांत प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांकडून आरक्षणाची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. खासदार डॉ. हेमंत सवरा यांनी या प्रश्नाची दखल घेत रेल्वे प्रशासनाशी सातत्याने संपर्क साधला. त्यांच्या पाठपुराव्यामुळे पालघर स्थानकावर सकाळी दोन व संध्याकाळी दोन असे एकूण चार आरक्षण काउंटर पुन्हा सुरू होणार आहेत.
प्रशासनाच्या या निर्णयामुळे केवळ पालघरकरांनाच नव्हे, तर संपूर्ण जिल्ह्यातील प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. प्रवाशांची होणारी गैरसोय दूर होऊन प्रवास अधिक सुलभ होईल, असे सवरा यांनी म्हटले आहे.
