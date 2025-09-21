रायगड जिल्ह्यात नवरात्रोत्सवाचा उत्साह
‘शक्तिप्रतीका’ची प्रतिष्ठापणा
रायगड जिल्ह्यात नवरात्रोत्सवाचा उत्साह, बाजारपेठांमध्ये गर्दी
अलिबाग, ता. २१ (वार्ताहर) ः गणेशोत्सवापासूनच उत्सवांचे वातावरण सुरू होते. देवाच्या प्राणप्रतिष्ठेबरोबरच आनंदाला उधाण येणार असल्याने संपूर्ण रायगड जिल्ह्यातील विविध मंदिरांसह सार्वजनिक खासगी मंडळांमध्ये तयारीला वेग आला आहे.
गौरी-गणपती सणानंतर भाविकांना वेध लागतात नवरात्रोत्सवाचे. यंदा रायगड जिल्ह्यात एक हजार ३८७ देवींची प्राणप्रतिष्ठा होणार आहे. यामध्ये एक हजार १९८ सार्वजनिक, तर १८९ खासगी देवींचा समावेश आहे. या देवींच्या प्राणप्रतिष्ठेबरोबरच जिल्ह्यातील ठिकठिकाणच्या मंदिरांमध्ये सार्वजनिकसह खासगी तीन हजार ५२७ घटांची स्थापना करण्यात येणार आहे. यामध्ये २४४ सार्वजनिक, तर तीन हजार २८३ खासगी घटांचा समावेश आहे. काही ठिकाणी सार्वजनिकसह खासगी १९२ देवींच्या फोटोंची स्थापना करण्यात येणार असून, यामध्ये सार्वजनिक १७५, तर खासगी १७ देवींच्या फोटोंचा समावेश आहे. नवरात्रोत्सव काळात कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, यासाठी स्थानिक पोलिस ठाणे हद्दीत चोख बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे.
-------------------------------
विविध फुलांनी बाजार फुलला
नवरात्रोत्सवासाठी विविध प्रकारची फुले बाजारात विक्रीसाठी उपलब्ध आहेत. त्याचप्रमाणे पूजेचे साहित्य, देवीचे मुखवटे खरेदीसाठी महिलांची गर्दी झाली आहे. बाजारात देवीच्या पूजा, सजावटीसाठी केशरी, पिवळ्या रंगाची गोंड्यांची फुले, गुलाब, निशिगंधा, अष्टरची विविध रंगांची फुले विक्रीसाठी उपलब्ध झाली आहेत. गणेशोत्सवाप्रमाणेच नवरात्रीतही वरुणराजा हजेरी लावेल, असा अंदाज आहे.
------------------------------------------
महिलांसाठी पर्वणी
नवारात्रोत्सव महिलांसाठी विशेष महत्त्वाचा मानला जातो. नऊ दिवसांच्या कालावधीत विशेष दिवसाचा रंग ठरवला जातो. त्या दिवशी त्या-त्या रंगाचे कपडे परिधान करण्यास महिलांना विशेष आवडते. यासोबतच नवरात्रोत्सवात देवीच्या नऊ रूपांची पूजा केली जाते. महिला प्रत्येक क्षेत्रात वर्चस्व गाजवत आहेत. त्यामुळे उत्सवादरम्यान विविध क्षेत्रांतील महिलांना सन्मानित करण्यात येते.
-------------------------------
दहा दिवसांचा योग
पंचांगानुसार, सोमवारी (ता. २२) घटस्थापना असून याच दिवशी देवीची प्रतिष्ठापना होणार आहे. २२ सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबर या कालावधीत नवरात्री साजरी केली जाणार आहे. विशेष म्हणजे, यंदाची शारदीय नवरात्र फक्त नऊ दिवसांची नसून पूर्ण दहा दिवसांची असणार आहे. तृतीया तिथी दोन दिवस, म्हणजेच २४ आणि २५ सप्टेंबर टिकणार आहे. त्यामुळे दहा दिवसांच्या नवरात्रीचा योग आहे.
---------------------------------
उत्सवावर पावसाचे सावट
नवरात्रोत्सवात तरुणाईचे मुख्य आकर्षण असते. दांडिया आणि गरब्याचे मोठमोठी सार्वजनिक मंडळे, राजकीय पुढाऱ्यांकडून दांडिया व गरब्याचे विविध कार्यक्रम केले जातात. यंदा पावसाची शक्यता असल्याने अनेक ठिकाणी बंदिस्त मंडप घालण्याचे नियोजन आहे. यामुळे नवरात्रोत्सव मंडळांचा खर्च वाढणार आहे. शनिवारी (ता. २७) नक्षत्र बदल आहे. बदल हस्त नक्षत्राचा कार्यकाळ सुरू होणार आहे. २९ सप्टेंबर ते ३ ऑक्टोबर दरम्यान पाऊस पडण्याची शक्यता आहे.
