दुरवस्थेतील शिवशाहीमुळे प्रवाशांचे हाल
श्रीवर्धन-माणगाव ग्रामीण फेरीवर साध्या गाडीची मागणी
श्रीवर्धन, ता. २१ (वार्ताहर) ः श्रीवर्धन आगाराकडून माणगावकडे धावणाऱ्या ग्रामीण फेरीसाठी साधी बस उपलब्ध असूनही गेल्या अनेक दिवसांपासून प्रवासीवर्गावर जबरदस्तीने शिवशाही बस लादली जात आहे. या बसच्या दुरवस्थेमुळे आणि वाढीव तिकीटदरामुळे प्रवाशांचा त्रास वाढला असून, साधी लालपरी पुन्हा सुरू करण्याची मागणी जोर धरत आहे.
पूर्वी सकाळी ७ वाजता आणि दुपारी १ वाजता श्रीवर्धन बसस्थानकातून माणगावकडे जाणाऱ्या लालपरीचे वेळापत्रक पाळले जात होते, मात्र आता त्या जागी स्लीपर कोच किंवा शिवशाही बस सोडली जात आहे. साध्या बसचे तिकीट ८१ रुपये असताना शिवशाहीचे भाडे तब्बल १२० रुपये आकारले जाते. ज्येष्ठ नागरिक व महिलांना थोडी सवलत मिळत असली तरी बसची सुविधा निकृष्ट असल्याने या सवलतीचा उपयोग काय, असा सवाल प्रवासी करत आहेत. शिवशाही बस (एमएच ०९ एफएल ०२०५) च्या आतील स्थितीही अत्यंत दयनीय आहे. अनेक आसनांवरील वातानुकूलन यंत्रणा बंद पडली असून, काचांच्या चौकटीतून ऊन व पावसाचे पाणी आत येते. पडदे फाटलेले असल्याने प्रवास त्रासदायक ठरत आहे. याशिवाय बसमध्ये बेल किंवा बझर नसल्याने शेवटच्या आसनावर बसलेला प्रवासी उतरण्यासाठी दारापर्यंत पोहोचण्यापूर्वी गाडी बऱ्याच अंतरावर पुढे जाते. घाटरस्त्यावर बस संथ गतीने धावल्याने प्रवास अधिक कंटाळवाणा ठरतो.
ग्रामीण फेरीसाठी तत्काळ साधी बस सुरू करण्यात यावी. शिवशाही बसची दुरवस्था व जास्त भाडे यामुळे सर्वसामान्य प्रवाशांवर आर्थिक व मानसिक ताण येत असून, प्रवासी हक्कांचा विचार करून प्रशासनाने साधी लालपरी पुन्हा सुरू करावी, अशी मागणी प्रवाशांकडून करण्यात येत आहे.
